Висадка російського десанту у Кишиневі та Тирасполі виключена, - ексміністр оборони Молдови
Російський десант не зможе висадитися на території Молдови - ні у столиці, ні на окупованій території Придністровського регіону
Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.
"Щоб росіянам висадитись в Молдові, вони мають з космосу летіти. Територією України та Румунії вони не зможуть дібратися. Аеропорт в Тирасполі (ПМР) - заблокований, розбитий. Там ніхто не зможе висадитись, навіть, якщо зможуть - його легко зруйнувати. У нас є артилерія, яка націлена на нього. Щодо Кишинева - влада заявила, що розглядає питання замінування летовища і його руйнування у випадку висадки десанту. Це виключено. Я сумніваюсь, що з десяти літаків хоч один долетить. Наземна операція виключена, бо Україна надійно нас захищає", - сказав він.
- Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія постійно робить інформаційні вкиди для провокації ситуації навколо Придністров'я.
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