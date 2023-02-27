Висадка російського десанту у Кишиневі та Тирасполі виключена, - ексміністр оборони Молдови

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару.

"Щоб росіянам висадитись в Молдові, вони мають з космосу летіти. Територією України та Румунії вони не зможуть дібратися. Аеропорт в Тирасполі (ПМР) - заблокований, розбитий. Там ніхто не зможе висадитись, навіть, якщо зможуть - його легко зруйнувати. У нас є артилерія, яка націлена на нього. Щодо Кишинева - влада заявила, що розглядає питання замінування летовища і його руйнування у випадку висадки десанту. Це виключено. Я сумніваюсь, що з десяти літаків хоч один долетить. Наземна операція виключена, бо Україна надійно нас захищає", - сказав він.