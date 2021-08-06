Вища рада правосуддя зупинила розгляд дисциплінарних справ через новий закон

Про це повідомила пресслужба ВРП.

5 серпня набрав чинності закон щодо порядку обрання на посади членів ВРА та діяльності дисциплінарних інспекторів.

"Закон унеможливлює виконання Дисциплінарними палатами ВРП повноважень, оскільки повноваження Ради щодо провадження стосовно судді реалізує служба дисциплінарних інспекторів", - йдеться у повідомленні.

Президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів та про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

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Документ передбачає створення у складі ВРП підрозділу інспекторів, які будуть перевіряти всі скарги на суддів.