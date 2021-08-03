Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і порядок призначення до Вищої ради правосуддя

Про це йдеться на сайті парламенту.



"Повернуто з підписом від президента", - йдеться у картках законів.



Перший закон передбачає створення комісії для відбору 16 нових членів ВККС, яка проводить конкурси з добору суддів, а також переатестовує чинних суддів.

Комісія має обрати 32 кандидатів, яких подадуть на розгляд Вищої ради правосуддя. Члени ВРП мають обрати з них 16 людей, які і стануть новим складом ВККС.



Рішення комісії є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними організаціями. У разі однакової кількості голосів голоси трьох членів конкурсної комісії, з яких двоє запропоновані міжнародними та іноземними організаціями, є вирішальними.

Документ щодо ВРП передабачає створення у складі ВРП підрозділу інспекторів, які будуть перевіряти всі скарги на суддів. Також створять Етичну раду, до якої увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.

Ця рада перевірить на доброчесність усіх членів ВРП та кандидатів. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу.

У разі визнання члена ВРП недоброчесним, його повноваження будуть призупинені до розгляду питання суб’єктом його висування - з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим.



Після визнання члена ВРП недоброчесним суб’єкт його висування матиме лише три місяці, щоб відреагувати на це (звільнити або залишити на посаді). Якщо це питання не розглядають, то член автоматично звільняється.

Верховна Рада прийняла законопроєкт про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, який перезапускає судову реформу

Рада прийняла закон про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.