Вищий антикорупційний суд призначив 3 млн грн застави голові Харківської облради за підозрою в хабарництві

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.



"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання прокурора САП та застосувала до голови Харківської обласної ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 996 тис 400 грн", - йдеться в повідомленні.



Заставу за Артура Товмасяна мають внестив п'ятиденний термін.



Підозрюваний повинен здати закордонний паспорт і не спілкуватися з іншими фігурантами кримінальної виробництва.



Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотали про запобіжний захід у вигляді застави в сумі 3 млн 999 тис. 99 грн і вказували на ряд ризиків (підозрюваний може спробувати приховати докази, впливати на свідків і т.д).



Товмасян та його захист проти задоволення клопотання заперечували. Зокрема, адвокат стверджував, що підозра голові облради є необгрунтованою, ризики відсутні, а сума застави - "непомірна" і просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Сам Товмасян підкреслив, що не визнає своєї провини.



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"Я своєї провини не визнаю. Я знаю точно, я цих грошей не брав. І ті речі, які говорив прокурор, що передавалися кошти мені, якісь спиртні напої, - це повністю не відповідає дійсності", - сказав Товмасян.



У четвер була оголошена тільки резолютивна частина ухвали суду. Повний текст документа буде оприлюднений 9 серпня. На рішення може бути подана апеляція.



4 серпня, після вручення підозри, Товмасяна виключили з фракції.



"Його самого не було. Були майже всі, за винятком 2-3 депутатів. Товмасян подав письмову заяву про призупинення членства у фракції, але ми її не розглядали, оскільки вже прийняли рішення про виключення, - просто взяли до відома", - сказав заступник голови Харківської ОДА, депутат облради від "Слуги народу" Роман Семенуха.

