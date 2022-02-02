Вишивка та кераміка: в Україні з’явиться електронний реєстр народних художніх промислів
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук заявила, що народні художні промисли зберуть в електронний реєстр
Про це вона повідомила під час пресконференції в Укрінформі.
“Планується проєкт про розвиток народних художніх промислів. У кожному регіоні України є своя туристична продукція. Наприклад, борщівська вишивка, яка входить до списку нематеріальної спадщини України, решетилівська вишивка, різні типи кераміки. Ми будемо працювати з майстрами художніх промислів. Буде також створено реєстр, щоб люди мали відзнаку якості від держави, яка свідчитиме про те, що вони дійсно представляють ці автентичні народні художні промисли”, - сказала Кравчук.
Як уточнила заступниця голови комітету, проєкт реалізовуватиметься Мінкультом спільно з Державним агентством України з питань мистецтв та мистецької освіти.
Нардеп зазначила, що у межах реалізації проєкту планується співпраця з українськими дизайнерами для втілення у модних колекціях традиційних підходів, що використовуються у народних промислах.
За словами Кравчук, завданням цього проєкту є маркетингова допомога виробникам художніх народних промислів та їх популяризація. Вона додала, що реєстр передбачатиме можливість зв’язатися з виробником певної продукції.
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