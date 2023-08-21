Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс, - Ярова

Про це вона сказала в інтерв'ю Еспресо.

За словами Ярової, нівелювання законів України зі сторони Держаудиту починається з Конституції, в якій зазначається, що будь-яка підприємницька діяльність створюється для отримання прибутку. Тож в Україні на цьому базується увесь принцип економіки.

"Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс. У нас є встановлені межі по зброї – держава регулює не більше ніж 3%, по тиловому забезпеченню без "Прозоро" – це до 30%. Якщо є випадки перебільшення, нехай цим займаються правоохоронці", - наголосила Ярова.

Членкиня Антикорупційної ради зазначила, що проблематика також полягає у заяві Держаудитслужби про те, що закупівля Міноборони з податком на додану вартість (ПДВ) палива – це збитки державі.

"У випадку, коли закупляється щось з ПДВ державою, то це ПДВ знову йде у бюджет, тобто де там збитки, я не розумію", - сказала вона.

Крім того, Ярова нагадала, що під час запусків торгів по паливу з ПДВ, у Департаменті державних закупівель ДБР проводило слідчі дії.

"Державний аудит - це така сама структура, яка входить до виконавчої влади, як і Міністерство оборони, і підзвітна прем’єр-міністру Шмигалю. Поки є ця недоврегульованість законодавства, що у нас виконавча влада не може домовитися одна гілка з іншою, про що ми можемо говорити у цій ситуації", - розповіла заступниця голови колегіальної комісії по тиловому забезпеченню.