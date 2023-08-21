Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс, - Ярова
Членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова назвала нівелюванням законодавства України рішення Державної аудиторської служби про те, що прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з Міноборони, є порушенням
Про це вона сказала в інтерв'ю Еспресо.
За словами Ярової, нівелювання законів України зі сторони Держаудиту починається з Конституції, в якій зазначається, що будь-яка підприємницька діяльність створюється для отримання прибутку. Тож в Україні на цьому базується увесь принцип економіки.
"Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс. У нас є встановлені межі по зброї – держава регулює не більше ніж 3%, по тиловому забезпеченню без "Прозоро" – це до 30%. Якщо є випадки перебільшення, нехай цим займаються правоохоронці", - наголосила Ярова.
Членкиня Антикорупційної ради зазначила, що проблематика також полягає у заяві Держаудитслужби про те, що закупівля Міноборони з податком на додану вартість (ПДВ) палива – це збитки державі.
"У випадку, коли закупляється щось з ПДВ державою, то це ПДВ знову йде у бюджет, тобто де там збитки, я не розумію", - сказала вона.
Крім того, Ярова нагадала, що під час запусків торгів по паливу з ПДВ, у Департаменті державних закупівель ДБР проводило слідчі дії.
"Державний аудит - це така сама структура, яка входить до виконавчої влади, як і Міністерство оборони, і підзвітна прем’єр-міністру Шмигалю. Поки є ця недоврегульованість законодавства, що у нас виконавча влада не може домовитися одна гілка з іншою, про що ми можемо говорити у цій ситуації", - розповіла заступниця голови колегіальної комісії по тиловому забезпеченню.
- Напередодні Дана Ярова зазначала, що постачальники Міністерства оборони України почали отримувати приписи з вимогою повернути прибуток.
- Державна аудиторська служба України за результатами перевірки Міноборони знайшла порушень на 2,5 млрд грн, ними вважається прибуток, який отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з МО.
- Згодом міністр оборони України Олексій Резніков написав, що в Україні створено таку ситуацію, коли висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми і українській армії, і українському бізнесу.
- Ярова також заявила, що в аудиторів залишився простір, щоб маніпулювати кримінальними справами й робити так, щоб окремі компанії не могли нормально працювати.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.99Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе