"Виставляти селфі у військовій формі і воювати – різні речі": Рудницька поставила під сумнів службу Козловського

Про це вона сказала в інтервʼю OBOZ.UA.

"Я ніколи не чула від нього вибачень – ні за виступи на Красній площі в Москві 9 травня, ні за квіти, які він повіз зрадниці Нелі Штепі, яка приймала загарбників із розкритими обіймами. Ще й виклав у соцмережі фото з нею із підписом: "Своих не бросаем". Це був плювок в обличчя усім нашим захисникам, нівелювання подвигів воїнів, які стали на захист країни з 2014 року", - заявила Рудницька.

Відомо, що 9 травня 2018 року музикант Віталій Козловський, який нині служить у ЗСУ, взяв участь у святковому концерті у Москві. Окрім цього, ще у 2017 році артист поїхав з квітами до ексмера Слов'янська Нелі Штепи, яку посадили під домашній арешт за підтримку окупантів, щоб висловити їй підтримку.

"Чому я повинна йому це пробачати? У той час мій рідний дядько і ще тисячі українців гинули під Луганськом. Як можна це забути? Я не знаю, чи він (Віталій Козловський, - ред.) зараз воює. Виставляти селфі у військовій формі і воювати – це різні речі. Але якщо він переосмислив вчинки і реально готовий брати на себе відповідальність за долю країни, то, звичайно, це багато чого міняє. Кожній людині треба давати шанс змінитися. І зараз не час між собою сваритися, нині треба використовувати будь-яку можливість для об’єднання, триматися одне одного", - зауважила Рудницька.

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

13 червня Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини.

Уже за тиждень музикант показався у військовій формі та з бойовою зброєю і розповів, як утилізовуватиме ворога. Козловський прибув на полігон та поділився думками про майбутнє. Побратими змінили зовнішність артисту, збривши йому бороду.

Віталій Козловський зізнався, що в новому режимі не має ані сил, ані часу на творчість та відчуває сильну втому. 20 липня він склав військову присягу на вірність українському народові перед тим, як заступити на службу в Національній гвардії України, та показав зворушливе та урочисте відео.

Згодом артист і військовий показав фото зі свого окопу, а пізніше показався на танку.

У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії та перейшов на службу до ЗСУ.