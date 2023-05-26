Про це повідомило міністерство юстиції Росії.

Росія знову розширила список іноземних агентів. Цього разу міністерство юстиції РФ внесло до реєстру іноагентів соліста гурту "Б-2" Єгора Бортника.

Зазначається, що лідер гурту виступав проти війни в Україні, а також негативно висловлювався про Росію, її народ і державну владу.

Також до списку іноземних агентів потрапили: ведуча ютуб-каналу "Популярна політика" Ірина Аллеман, колишній депутат Держдуми Магомед Гаджієв, економіст Владислав Іноземцев, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександр Габуєв, антрополог "Рада матерів та дружин" Ольга Цуканова та правозахисниця Ганна Пшенична.