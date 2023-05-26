Виступав проти вторгнення в Україну: в Росії фронтмена "Бі-2" Єгора Бортника визнали іноагентом
Міністерство юстиції Росії внесло до реєстру іноземних агентів соліста рок-групи "Бі-2" Єгора Бортника, який виступав проти вторгнення в Україну
Про це повідомило міністерство юстиції Росії.
Росія знову розширила список іноземних агентів. Цього разу міністерство юстиції РФ внесло до реєстру іноагентів соліста гурту "Б-2" Єгора Бортника.
Зазначається, що лідер гурту виступав проти війни в Україні, а також негативно висловлювався про Росію, її народ і державну владу.
Також до списку іноземних агентів потрапили: ведуча ютуб-каналу "Популярна політика" Ірина Аллеман, колишній депутат Держдуми Магомед Гаджієв, економіст Владислав Іноземцев, директор Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії Олександр Габуєв, антрополог "Рада матерів та дружин" Ольга Цуканова та правозахисниця Ганна Пшенична.
- Нагадаємо, Басманний районний суд Москви заочно заарештував продюсера Олександра Роднянського у справах про поширення "фейків" про російську армію.
- Також суд Москви заочно заарештував українську телеведучу Машу Єфросиніну у справі про "воєнні фейки".
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