Віталія Петрука призначили держсекретарем Мінекономіки: уряд ухвалив низку кадрових рішень
У п'ятницю, 17 березня, уряд ухвалив низку кадрових рішень: Віталія Петрука призначили держсекретарем Мінекономіки
Про це повідомили в telegram.
"Призначено Петрука Віталія Вікторовича державним секретарем Міністерства економіки України. Погоджено призначення Попика Андрія Васильовича головою Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що погоджено кандидатуру:
- Гаврилова Михайла Леонідовича на посаду генерального директора публічного акціонерного товариства Запоріжжяобленерго;
- Липпи Дмитра Олександровича на посаду генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України".
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