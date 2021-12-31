"Вітання з тюрми Руставі": Саакашвілі вперше показав позашлюбну доньку та привітав з Новим роком

Про це Саакашвілі написав у Facebook.

"Вітання з тюрми Руставі, фізично слабкий, але морально мужній! Це перший Новий рік, коли я потрапив у в'язницю, але я намагався зберегти свій оптимізм і знайти в ньому насіння доброти. Так, з іншого боку, це перший рік, коли наймолодшу учасницю новорічного концерту "Головного каналу" Еліс-Марію Саакашвілі привітали зі сцени з мамою на телеекрані. Моя улюблена дівчинка і моя молодша донечка", - зазначив Саакашвілі.

Він написав, що його новорічна ніч відрізняється від ночі інших людей не тому, що він у в'язниці, а через те, що в його доньки теледебют.



Крім того Саакашвілі додав, що боротьба за свободу Грузії та майбутнє грузинського народу триває.

"У 2022 році ми повинні змінити все, щоб наші діти ставали щасливішими та щасливішими", - написав експрезидент Грузії.



Нагадаємо, у ніч на 30 грудня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевезли з лікарні в Горі до в'язниці в Руставі.