Вітчизняні компанії активно впроваджують програми реабілітації українських захисників

Піклування про мобілізованих співробітників – серед пріоритетних комплексних заходів компанії, який вона реалізує разом з організацією "Ветеран Хаб" і яка спрямована на підтримку колег після повернення з фронту й допомогу їхнім рідним і близьким.

"Ми готуємося підтримувати наших воїнів і членів їхніх родин. Це дуже важливо, і я сам пройшов кілька таких тренінгів. Цьому потрібно приділяти особливу увагу. Обов'язково! Зокрема і при веденні бізнесу, при працевлаштуванні й під час усієї трудової діяльності", - сказав генеральний директор "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ЮКРЕЙН" Євген Кобець.

Компанія допомагає військовослужбовцям як продукцією, так і коштами на їхні нагальні потреби. Зокрема загальна сума благодійної допомоги ЗСУ у вигляді продукції склала 41 млн грн.

Попри скорочення експортних обсягів фабрика під час війни зберегла всі робочі місця й навіть створила нові.

"Ми продовжуємо працювати та випускати продукцію. У ці важкі роки вдається утримувати обсяги виробництва на довоєнному рівні, виконувати виробничі плани й забезпечувати ринок продукцією. Ми стабільно сплачуємо податки, що нині є вкрай важливим для держави. Ми пишаємося тим, що наша компанія Imperial Brands, частиною якої є "Імперіал Тобакко", однією з перших міжнародних компаній повністю вийшла з ринку Росії ще у березні 2022 року", - сказала голова правління "ІМПЕРІАЛ ТОБАККО ПРОДАКШН УКРАЇНА" Галина Воробйова.

Від початку повномасштабної війни в компанії "Імперіал Тобакко" значно посилився фокус на соціальну турботу та безпеку працівників. Співробітникам сумлінно виплачують усю зарплату та іншу допомогу на покриття непередбачуваних витрат, пов'язаних із війною.

"З початку війни компанія взяла за принцип — жодного звільнення! І на сьогодні ми цього суворо дотримуємося. Тобто жоден працівник не був звільнений за ініціативою компанії. Навпаки ми навіть збільшили кількість робочих місць. Окрім того, в кінці 2022 року компанія проіндексувала зарплати всіх працівників та здійснила соціальні виплати", - розповідає Євген Кобець.

У ці складні часи фабриці вдається утримувати обсяги виробництва на довоєнному рівні та забезпечувати ще більше податкових відрахувань.

"У 2023 році ми забезпечимо сплату ще більшого обсягу податків. Тільки за перше півріччя ми вже сплатили близько 10 млрд грн платежів. А ще ми продовжуємо впровадження "зелених" ініціатив. Досягли доволі амбітної для нас мети — нуль відходів на сміттєві полігони", - заявила Галина Воробйова.

Загалом після запуску фабрики наприкінці 1990-х у виробництво "Імперіал Тобакко" було інвестовано 315 млн доларів. І навіть попри війну у підприємство в останні роки вклали ще майже 2 млн доларів.