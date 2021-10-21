Вітренко розповів, як скоро Україна зможе відмовитися від імпорту газу

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



"Цієї мети (відмови від імпорту газу - ред.) ми можемо досягти протягом п'яти років. Успіх залежатиме від трьох факторів. Перший з них - нарощування видобутку газу. Ми маємо потенціал та приклади, що надихають", - цитує пресслужба слова голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.



Він також додав, що не менш важливим напрямком є збільшення виробництва Україною біогазу.



"Якщо поглянути на більш загальну картину, то для досягнення самодостатності, окрім нарощування власного видобутку природного газу, маємо працювати також над збільшенням виробництва біогазу. Це стале та безпечне для навколишнього середовища рішення. Маємо величезний потенціал для виробництва біогазу, Україна - найбільша за територією країна в Європі", - зауважив голова НАК.



Вітренко також зазначив, що земля в Україні значно дешевша, ніж у Європі, а тому є великі можливості для побудови сонячних, вітрових електростанцій та виробництва біомаси. Крім того, в Україні розвинений сільськогосподарський сектор.



За його словами, Україна вдвічі менш енергоефективна, ніж середньостатистична країна Східної Європи, тому Україна має працювати над зменшенням неефективних витрат енергії.

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