Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Віцепрем'єр Польщі пропонує виключити Білорусь та РФ із низки міжнародних організацій

Віцепрем'єр Польщі пропонує виключити Білорусь та РФ із низки міжнародних організацій

15 листопада, 2021 понедiлок
13:02
Світ

Віцепрем'єрміністр Польщі Петро Глинський висловив невдоволення реакцією ЄС на міграційну кризу та закликав виключити Білорусь і Росію із низки міжнародних організацій

Про це Глинський заявив у інтерв'ю Polska Times.

Реакцію ЄС на гібридну атаку кордонів Польщі з боку Білорусі віцепрем'єр Польщі назвав "запізнілою і неадекватною". 

Міністр закликав міжнародну спільносту до рішучіших дій щодо Росії і Білорусі, запропонувавши посилити економічний і політичний тиск на ці держави.

"Я би навіть розглянув можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі. Це режими, які діють нелюдським чином, не зважаючи ні на що, крім реального економічного чи політичного тиску", - заявив Глинський.

  • Нагадаємо, Верховний представник ЄС із іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що з 15 листопада Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі.
  • 14 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що через міграційну кризу Польща разом із Литвою та Латвією має намір скликати Раду НАТО, щоб повністю закрити кордон із Білоруссю
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Росія
Польща
Білорусь
міграційна криза
Читайте також:
Олександр Петраков
13 листопада, 2021 субота
ЧС-2022: Петраков опинився перед загрозою звільнення зі збірної України, - ЗМІ
Спільні навчання, кораблі НАТО
14 листопада, 2021 неділя
США відповіли на звинувачення Путіна у дестабілізації в Чорному морі
Рауль Ріанчо
12 листопада, 2021 п'ятниця
Ми виграємо ЧС, - екстренер "Динамо" та збірної України клянеться в любові до Росії і проситься до них на роботу
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.19
    Купівля 26.19
    Продаж 26.44
  • EUR
    Купівля 29.88
    Продаж 30.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
15 листопада
16:41
Руслан Стефанчук
У Раді створять робочу групу з вдосконалення парламентського регламенту, - Стефанчук
16:35
Олександр Абраменко
Олімпійський чемпіон з України, який відмовився називати Росію агресором, пояснив, що мав на увазі. Відео
16:35
війна на Донбасі
Неналежна оборона країни в умовах збройної агресії: ТСК визначила причини Іловайської трагедії
16:30
У Норвегії виявили новий різновид "Дельта"-штаму коронавірусу
16:16
Дмитро Кулеба
"Росія сподівається, що Європа не зможе перейти до справи": Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти РФ
16:14
Андрій Лунін
Чемпіон Франції забажав купити в "Реала" українця Луніна
16:00
Вагон-зерновоз
Укрзалізниця планує побудувати 50 вагонів-зерновозів у 2022 році
15:59
Олександр Усик
Усик піднявся в рейтингу найкращих боксерів світу
15:59
Вакцинація
У Великій Британії почнуть щеплювати третьою дозою COVID-вакцини людей від 40 до 49 років
15:54
Людмила Денісова
Денісова: за період режиму "тиші" заручниками в ОРДЛО стали ще 70 українців
15:48
Зеленський Путін
Зеленський - головний союзник Путіна 
15:47
Lil Nas X - Montero
Кліп української режисерки Таню Муіньо на пісню Montero отримав нагороду "Найкраще відео" за версією MTV
15:46
Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю: мігранти перемістилися із тимчасового табору до КПП "Кузніца", лунають постріли
15:34
камери на дорогах
Покарання за порушення ПДР: в Україні запровадять штрафні бали
15:15
Верховна рада
Рада заслухає Кабмін через загрозу напливу мігрантів з Білорусі
15:05
суд, вирок
Суддя з Чернігівщини отримав $20 тис. хабаря, ВАКС призначив йому заставу в 762 720 грн
15:00
Ноутбук
Експорт IT-послуг в Україні зріс на 35% за 9 місяців, - Опендатабот
14:49
вакцинація
Кузін: в Україні немає підтверджених випадків смертей через COVID-вакцинацію
14:35
Індія відкрила кордони для вакцинованих туристів вперше за півтора роки
14:27
ремонт доріг
У центрі Києва до 6 грудня обмежили рух через ремонт дороги
14:24
Олександра Устінова
Вибори мера Харкова: нардепка Устінова заявила, що ініціює створення ТСК для розслідування фальсифікацій
13:46
Петро Верзілов
РФ оголосила у розшук видавця сайту "Медиазона", який пише про права ув'язнених і свавілля силовиків
13:29
Ворог біля воріт, а влада заперечує загрозу: Порошенко вимагає негайно провести закриту нараду керівників фракцій із Зеленським
13:21
ГПУ передала Німеччині два автомобілі у якості доказів
Lamborghini та Rolls Royce: Офіс генпрокурора вперше передав іноземним колегам докази у вигляді рухомого майна
12:52
Марина Лазебна
До кінця 2021 року двом групам пенсіонерів підвищать виплати, - Лазебна
12:44
Російський військовий автомобіль
Захід попередив Україну про ймовірну ескалацію Росією військової агресії, - FT
12:35
Роберто Карлос
Легенда світового футболу несподівано спрогнозував вихід "Шахтаря" до фіналу Ліги чемпіонів
12:20
Дев'ятирічний хлопчик помер внаслідок тисняви на концерті Astroworld, загалом загинули 10 людей
12:07
Латвія почала військові навчання на кордоні з Білоруссю
12:01
збірна Англії
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій понеділка
11:55
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа (ліворуч)
Джошуа передумав битись з Усиком в Україні
11:46
Ексредакція Kyiv Post запускає нове ЗМІ
11:42
Віктор Ляшко
Кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень минулого тижня зменшилася на 13%, - Ляшко
11:28
підроблені сертифікати
В Україні викрили три мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів
11:07
Ентоні Блінкен
Блінкен обговорив рух військ РФ біля кордону України з міністром оборони Франції
10:39
Коронавірус в Україні
Карантин в Україні: Закарпаття перейшло з "жовтої" до "помаранчевої" зони
10:33
НБУ незначно послабив гривню щодо долару
10:10
Костянтин Петриковець
Кабмін звільнив очільника "Гарантованого покупця"
10:05
вакцинація дітей
Ізраїль дозволив вакцинувати від COVID-19 дітей 5-11 років
09:52
Олена Шуляк
У "Слузі Народу" підтвердили, що очолити партію запропонують нардепці Шуляк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV