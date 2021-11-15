Віцепрем'єр Польщі пропонує виключити Білорусь та РФ із низки міжнародних організацій
Віцепрем'єрміністр Польщі Петро Глинський висловив невдоволення реакцією ЄС на міграційну кризу та закликав виключити Білорусь і Росію із низки міжнародних організацій
Про це Глинський заявив у інтерв'ю Polska Times.
Реакцію ЄС на гібридну атаку кордонів Польщі з боку Білорусі віцепрем'єр Польщі назвав "запізнілою і неадекватною".
Міністр закликав міжнародну спільносту до рішучіших дій щодо Росії і Білорусі, запропонувавши посилити економічний і політичний тиск на ці держави.
"Я би навіть розглянув можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі. Це режими, які діють нелюдським чином, не зважаючи ні на що, крім реального економічного чи політичного тиску", - заявив Глинський.
- Нагадаємо, Верховний представник ЄС із іноземних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що з 15 листопада Євросоюз запроваджує нові санкції проти Білорусі.
- 14 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що через міграційну кризу Польща разом із Литвою та Латвією має намір скликати Раду НАТО, щоб повністю закрити кордон із Білоруссю.
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