Віцепрем'єрка Стефанішина висловила сподівання, що юридичну базу для конфіскації активів РФ буде сформовано за пів року
Юридичну базу для конфіскації активів РФ у країнах ЄС може бути сформовано за пів року. Кошти буде спрямовано у відповідні фонди для відновлення України
Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла Суспільному.
"Це одне з топ-питань у дискусії з міжнародними партнерами. Адже управління цим конфіскованим майном — невід’ємний елемент впровадження санкцій і, відповідно, наступний етап, який дозволяє показувати їхній ефект. В команді Генерального прокурора України створена група, яка напрацьовує єдиний алгоритм, але лідером у цьому процесі також є і Європейський Союз, який об’єднує 27 країн. Майже в кожній з цих країн є частина власності, що заморожена в рамках санкцій, тому це має бути скоординований механізм. Готується правова рамка", - сказала вона.
"Я очікую, що протягом цього року, найближчого півріччя, сформують юридичну базу для такого рішення і на майданчику Єврокомісії цей блок, який стосується конфіскації, буде частиною процесу відновлення. Створюються відповідні фонди, де ці кошти можуть акумулюватись і спрямовуватись на поточне і післявоєнне відновлення нашої держави", - додала Стефанішина.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Німеччина готова заарештувати російські активи на користь України, але за певних умов.
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