Про це віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла Суспільному.

"Це одне з топ-питань у дискусії з міжнародними партнерами. Адже управління цим конфіскованим майном — невід’ємний елемент впровадження санкцій і, відповідно, наступний етап, який дозволяє показувати їхній ефект. В команді Генерального прокурора України створена група, яка напрацьовує єдиний алгоритм, але лідером у цьому процесі також є і Європейський Союз, який об’єднує 27 країн. Майже в кожній з цих країн є частина власності, що заморожена в рамках санкцій, тому це має бути скоординований механізм. Готується правова рамка", - сказала вона.

"Я очікую, що протягом цього року, найближчого півріччя, сформують юридичну базу для такого рішення і на майданчику Єврокомісії цей блок, який стосується конфіскації, буде частиною процесу відновлення. Створюються відповідні фонди, де ці кошти можуть акумулюватись і спрямовуватись на поточне і післявоєнне відновлення нашої держави", - додала Стефанішина.

Раніше видання Bloomberg писало, що Німеччина готова заарештувати російські активи на користь України, але за певних умов.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb