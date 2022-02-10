Віцепрем'єрка Стефанішина захворіла на COVID-19

Про це вона повідомила під час онлайн-виступу на конференції "Комунікаційна кампанія EUКраїна: звіт та аналіз".

"На жаль, не можу бути з вами фізично - COVID-19 нещадний до всіх", - сказала Стефанішина.

У пресслужбі віцепрем'єрки також підтвердили, що Стефанішина наразі перебуває на самоізоляції з підтвердженим COVID-19.

Нагадаємо, у вівторок, 8 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що захворів на коронавірус.

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