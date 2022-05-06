Віцеспікер молдовського парламенту Батрінча планує вдягнути "георгіївську стрічку" 9 травня
У Молдові діє заборона на проросійську військову символіку, проте один з провідних діячів опозиції Влад Батрінча заявив про намір вдягнути "георгіївську стрічку" під час маршу 9 травня
Про це соціаліст Влад Батрінча заявив в інтерв'ю для Reuters.
На його думку, георгіївська стрічка не є символом агресії проти України.
"Особисто я буду носити цю стрічку, як у попередні роки, так і в наступні роки. І для мене це не є символом агресії щодо сусідньої країни України", - сказав він в інтерв’ю.
Інші члени Соціалістичної партії мають самостійно вирішити, чи порушувати заборону.
Влад Батрінча також заявив, що у разі, якщо поліція випише йому штраф за носіння символіки, то він оскаржуватиме це рішення в суді.
Відомо, що парламент Молдови заборонив носіння символу "Z" та "георгіївської стрічки" ще минулого місяця.
- Додамо, Росія має плани щодо вторгнення в Молдову, про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві. Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безладів і заколотів у країні. За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.
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