Про це соціаліст Влад Батрінча заявив в інтерв'ю для Reuters.

На його думку, георгіївська стрічка не є символом агресії проти України.

"Особисто я буду носити цю стрічку, як у попередні роки, так і в наступні роки. І для мене це не є символом агресії щодо сусідньої країни України", - сказав він в інтерв’ю.

Інші члени Соціалістичної партії мають самостійно вирішити, чи порушувати заборону.

Влад Батрінча також заявив, що у разі, якщо поліція випише йому штраф за носіння символіки, то він оскаржуватиме це рішення в суді.

Відомо, що парламент Молдови заборонив носіння символу "Z" та "георгіївської стрічки" ще минулого місяця.

Додамо, Росія має плани щодо вторгнення в Молдову, про це повідомляє The Times з посиланням на джерела в українському військовому керівництві. Співрозмовники видання кажуть, що російські спецслужби розглядають можливість роздмухування безладів і заколотів у країні. За даними джерел, українська розвідка зауважила певну активність на аеродромі Тирасполя – фактичної столиці невизнаного Придністров’я. Джерела припускають, що російські військові планують здійснити висадку повітряного десанту на транспортних літаках Іл-76 і гелікоптерах у Придністров’ї. Нібито ті летітимуть з летовища в окупованому Криму.

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