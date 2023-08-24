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Як приготувати смачне вівсяне печиво? Кілька рецептів для вас
Вівсяне печиво - смачний кондитерський виріб. Головні інгредієнти тіста - вівсяні пластівці, борошно, вершкове масло, яйце і прянощі
Печиво з вівсяних пластівців
Інгредієнти:
- масло вершкове - 100 г
- цукор - пів склянки
- два яйця
- борошно - одна столова ложка
- вівсяні пластівці - дві склянки
Фото: gettyimages
Покроковий рецепт приготування:
- розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці
- переливаємо його в глибоку миску
- розбиваємо в миску яйця
- перемішуємо до однорідної суміші
- додаємо в суміш вівсяні пластівці
- додаємо борошно
- ретельно перемішуємо
- залишаємо на сорок хвилин пластівці набухати
- за допомогою 2-х ложок порційно викладаємо тісто на деко, застелене пергаментним папером
- відправляємо на десять хвилин деко в духовку, розігріту до 180 градусів
Класичне вівсяне печиво
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- пластівці вівсяні - 200 г
- борошно пшеничне 180 г
- масло вершкове - 100 г
- два курячі яйця
- цукор - 150 г
- ванільний цукор - 10 г
- розпушувач тіста - одна чайна ложка
- кориця – одна чайна ложка
- дрібка солі
Покрокове приготування:
- пересипаємо в чашу блендера пластівці швидкого приготування
- подрібнюємо пластівці на борошно
- перекладаємо в глибоку ємність м'яке вершкове масло
- додаємо цукор
- додаємо ванільний цукор
- збиваємо міксером
- вбиваємо туди яйця
- знову збиваємо
- всипаємо вівсяне борошно
- перемішуємо ложкою
- додаємо пшеничне борошно
- додаємо розпушувач
- додаємо дрібку солі
- додаємо корицю
- перемішуємо ложкою
- тісто накриваємо харчовою плівкою
- кладемо на пів години в холодильник
- змочуємо руки водою
- формуємо кульки
- викладаємо їх на деко з пергаментом на відстані приблизно три см один від одного і від бортиків
- злегка приплющуємо пальцями кожну кульку
- відправляємо в розігріту духовку
- випікаємо двадцять хвилин при температурі 180 градусів
Дієтичне вівсяне печиво без борошна
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – одна склянка
- два банани
- жменя волоських горіхів
- кориця – одна чайна ложка
Покрокове приготування:
- кладемо очищені банани в миску
- розминаємо до стану пюре
- додаємо до пюре пластівці
- ретельно перемішуємо до однорідного стану
- подрібнюємо волоські горіхи
- додаємо до тіста
- додаємо корицю
- ще раз все перемішуємо
- формуємо печиво на деку, застелену пергаментним папером
- відправляємо запікатися на двадцять хвилин при 180 градусах
Вівсяне печиво з бананом
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці - три склянки
- два банани
- вершкове масло - 100 г
- цукор - 50 г
- мед – чотири столові ложки
Покроковий рецепт приготування:
- розігріваємо сотейник на середньому вогні
- кладемо в нього вершкове масло
- чекаємо поки воно розтане до половини
- насипаємо цукор
- продовжуємо розтоплювати і перемішувати масло до розчинення цукру
- додаємо мед
- перемішуємо
- поки суміш охолоджується, очищаємо банани
- розминаємо їх виделкою до стану пюре
- змішуємо медово-цукрову суміш з банановим пюре
- додаємо вівсяні пластівці
- ретельно перемішуємо до повного всмоктування рідини пластівцями
- можна додати в тісто родзинки, колоті горіхи (за смаком)
- вистилаємо деко пергаментним папером
- рівномірно розподіляємо вівсяне тісто по його площині
- запікаємо пів години при температурі 180 градусів
- готову пластинку нарізаємо довільно.
Смачного!
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