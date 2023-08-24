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Головна рецепти Як приготувати смачне вівсяне печиво? Кілька рецептів для вас

Як приготувати смачне вівсяне печиво? Кілька рецептів для вас

24 серпня, 2023 четвер
22:59
рецепти вівсяне печиво

Вівсяне печиво - смачний кондитерський виріб. Головні інгредієнти тіста - вівсяні пластівці, борошно, вершкове масло, яйце і прянощі

Печиво з вівсяних пластівців

Інгредієнти:

  • масло вершкове - 100 г
  • цукор - пів склянки
  • два яйця
  • борошно - одна столова ложка
  • вівсяні пластівці - дві склянки

вівсяне печиво

Фото: gettyimages

 

Покроковий рецепт приготування:

  • розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці
  • переливаємо його в глибоку миску
  • розбиваємо в миску яйця
  • перемішуємо до однорідної суміші
  • додаємо в суміш вівсяні пластівці
  • додаємо борошно
  • ретельно перемішуємо
  • залишаємо на сорок хвилин пластівці набухати
  • за допомогою 2-х ложок порційно викладаємо тісто на деко, застелене пергаментним папером
  • відправляємо на десять хвилин деко в духовку, розігріту до 180 градусів

Класичне вівсяне печиво

вівсяне печиво

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • пластівці вівсяні - 200 г
  • борошно пшеничне 180 г
  • масло вершкове - 100 г
  • два курячі яйця
  • цукор - 150 г
  • ванільний цукор - 10 г
  • розпушувач тіста - одна чайна ложка
  • кориця – одна чайна ложка
  • дрібка солі

Покрокове приготування:

  • пересипаємо в чашу блендера пластівці швидкого приготування
  • подрібнюємо пластівці на борошно
  • перекладаємо в глибоку ємність м'яке вершкове масло
  • додаємо цукор
  • додаємо ванільний цукор
  • збиваємо міксером
  • вбиваємо туди яйця
  • знову збиваємо
  • всипаємо вівсяне борошно
  • перемішуємо ложкою
  • додаємо пшеничне борошно
  • додаємо розпушувач
  • додаємо дрібку солі
  • додаємо корицю
  • перемішуємо ложкою
  • тісто накриваємо харчовою плівкою
  • кладемо на пів години в холодильник
  • змочуємо руки водою
  • формуємо кульки
  • викладаємо їх на деко з пергаментом на відстані приблизно три см один від одного і від бортиків
  • злегка приплющуємо пальцями кожну кульку
  • відправляємо в розігріту духовку
  • випікаємо двадцять хвилин при температурі 180 градусів

Дієтичне вівсяне печиво без борошна

вівсяне печиво

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – одна склянка
  • два банани
  • жменя волоських горіхів
  • кориця – одна чайна ложка

Покрокове приготування:

  • кладемо очищені банани в миску
  • розминаємо до стану пюре
  • додаємо до пюре пластівці
  • ретельно перемішуємо до однорідного стану
  • подрібнюємо волоські горіхи
  • додаємо до тіста
  • додаємо корицю
  • ще раз все перемішуємо
  • формуємо печиво на деку, застелену пергаментним папером
  • відправляємо запікатися на двадцять хвилин при 180 градусах

Вівсяне печиво з бананом

вівсяне печиво

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці - три склянки
  • два банани
  • вершкове масло - 100 г
  • цукор - 50 г
  • мед – чотири столові ложки

Покроковий рецепт приготування:

  • розігріваємо сотейник на середньому вогні
  • кладемо в нього вершкове масло
  • чекаємо поки воно розтане до половини
  • насипаємо цукор
  • продовжуємо розтоплювати і перемішувати масло до розчинення цукру
  • додаємо мед
  • перемішуємо
  • поки суміш охолоджується, очищаємо банани
  • розминаємо їх виделкою до стану пюре
  • змішуємо медово-цукрову суміш з банановим пюре
  • додаємо вівсяні пластівці
  • ретельно перемішуємо до повного всмоктування рідини пластівцями
  • можна додати в тісто родзинки, колоті горіхи (за смаком)
  • вистилаємо деко пергаментним папером
  • рівномірно розподіляємо вівсяне тісто по його площині
  • запікаємо пів години при температурі 180 градусів
  • готову пластинку нарізаємо довільно.

Смачного!

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