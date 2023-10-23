Вівторок принесе тепло і сонце, але і небезпеку на дорогах: прогноз погоди на 24 жовтня від Наталки Діденко

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Мінлива хмарність. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер північно-західний 7-12 м/с, а у західних областях переважно південний 7-12 м/с.

Температура вночі +5...+10°C тепла, а у південній частині +8...+13°C. Упродовж дня стовпчики термометра коливатимуться в межах +12...+17°C, на півдні +16...+22°C.

Переважатиме суха погода, не без ранкових туманів.

На півночі та в деяких регіонах вируватиме негода

Лише у північній частині є ймовірність невеликого дощу. На Закарпатті місцями теж невеликі опади. Температура на північному сході +10...+13°C.

У Києві завтра очікується місцями слабкий дощ. Температура повітря протягом дня близько +13°C.

Фото: Наталка Діденко

Погода на тиждень

У середу, 25 жовтня, в Україні побільшає дощів і на півночі знизиться температура повітря, вітер може досягати штормових значень.

Відповідно, зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття.

Також у столиці - дощ та похолодання з вітром.

Надалі по тижню погода буде вологою, але не критично холодною, вдень десь +10...+14°C, у південній частині традиційно тепліше.