Вівторок принесе тепло і сонце, але і небезпеку на дорогах: прогноз погоди на 24 жовтня від Наталки Діденко
У вівторок, 24 жовтня, в Україні очікується помірно тепла, суха погода, проте із ранковими туманами. На півдні можливі опади
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Мінлива хмарність. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.
Вітер північно-західний 7-12 м/с, а у західних областях переважно південний 7-12 м/с.
Температура вночі +5...+10°C тепла, а у південній частині +8...+13°C. Упродовж дня стовпчики термометра коливатимуться в межах +12...+17°C, на півдні +16...+22°C.
Переважатиме суха погода, не без ранкових туманів.
На півночі та в деяких регіонах вируватиме негода
Лише у північній частині є ймовірність невеликого дощу. На Закарпатті місцями теж невеликі опади. Температура на північному сході +10...+13°C.
У Києві завтра очікується місцями слабкий дощ. Температура повітря протягом дня близько +13°C.
Фото: Наталка Діденко
Погода на тиждень
У середу, 25 жовтня, в Україні побільшає дощів і на півночі знизиться температура повітря, вітер може досягати штормових значень.
Відповідно, зміна погоди, пов'язана із візитом циклону та атмосферних фронтів, може впливати на самопочуття.
Також у столиці - дощ та похолодання з вітром.
Надалі по тижню погода буде вологою, але не критично холодною, вдень десь +10...+14°C, у південній частині традиційно тепліше.
- Нагадаю, у суботу і неділю у багатьох областях була тепла і сонячна погода без дощів. На півдні температура повітря підійматися до +28°C.
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