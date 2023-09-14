Виявляє фейки: українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1, який надає стартапам та розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку, допоміг створити платформу Mantis Analytics на базі ШІ. Вона може моніторити, аналізувати події й виявляти маніпуляції, фейки та дезінформацію в інформаційному просторі.

Mantis в режимі онлайн опрацьовує тисячі повідомлень та гігабайти даних з медіа, соцмереж, інформаційних платформ. Потім відображає все на інтерактивній карті.

Фото: Михайло Федоров

Дані дозволяють ефективніше боротися з дезінформацією та ворожою пропагандою.

"Кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією", - наголосив Федоров.