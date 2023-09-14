Виявляє фейки: українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі ШІ
Українські розробники створили платформу Mantis Analytics, яка за допомогою штучного інтелекту може моніторити, аналізувати події та виявляти маніпуляції в інформаційному просторі
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Кластер для розвитку Defense Tech в Україні Brave1, який надає стартапам та розробникам фінансову, інформаційну та організаційну підтримку, допоміг створити платформу Mantis Analytics на базі ШІ. Вона може моніторити, аналізувати події й виявляти маніпуляції, фейки та дезінформацію в інформаційному просторі.
Mantis в режимі онлайн опрацьовує тисячі повідомлень та гігабайти даних з медіа, соцмереж, інформаційних платформ. Потім відображає все на інтерактивній карті.
Фото: Михайло Федоров
Дані дозволяють ефективніше боротися з дезінформацією та ворожою пропагандою.
"Кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією", - наголосив Федоров.
- Нагадаємо, Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 вересня.
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