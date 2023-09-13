Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "Західні країни, постачаючи в Україну озброєння радянського і російського виробництва, порушують усі контрактні зобов'язання".

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "застосовуючи західне озброєння, українські бойовики продовжують цинічно завдавати ударів по цивільних об’єктах на території Росії".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "На Банковій переживають через зростання проросійських настроїв у Європі та приходу до влади урядів, які симпатизують Росії і виступають за скасування санкцій".