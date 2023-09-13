Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 13 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 13 вересня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 вересня росіяни запустили три великих обмани.
Маніпуляція: Міністр закордонних справ РФ С. Лавров заявив: "Західні країни, постачаючи в Україну озброєння радянського і російського виробництва, порушують усі контрактні зобов'язання".
Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "застосовуючи західне озброєння, українські бойовики продовжують цинічно завдавати ударів по цивільних об’єктах на території Росії".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Женщина с косой" написав: "На Банковій переживають через зростання проросійських настроїв у Європі та приходу до влади урядів, які симпатизують Росії і виступають за скасування санкцій".
- В іспаномовних telegram-каналах поширюється фейк про те, що причиною поразок армії РФ в Україні є нібито небажання російського президента Володимира Путіна вбивати християн.
- У середу, 13 вересня, стало відомо, що мережею шириться фейкова інформація, що Ірландія нібито почала екстрадицію українців призовного віку.
- Мережею масово поширюється фейк-відеоролик, у якому Валерій Залужний, Олександр Сирський та інші командувачі української армії створили петицію щодо розпуску Верховної Ради України.
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