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Війна і податкові перевірки: що чекати бізнесу у 2023 році?

28 грудня, 2022 середа
10:41
Економіка податки

Державна податкова служба України (ДПС) опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2023 рік

Всього податківці запланували провести понад 4 тисячі планових перевірок. Кого вони стосуватимуться та якою буде їх інтенсивність впродовж року  – в аналітичному матеріалі YouControl. 

Було – стало

У 2023 році податківці планують провести 4012 планових перевірок, з яких 2551 припадає на перевірку юридичних осіб. Зазначимо, що кількість перевірок у прийдешньому році буде на 50% меншою, ніж у 2022-му, коли було заплановано 5053. А у 2021 році план складав 4740 перевірок юросіб. Чиновників з ДПС також зацікавила діяльність 1461 ФОПів у 2023 році, що на 14% менше плану  2022 року (1706). Для порівняння у 2021 році було заплановано 1758 перевірок ФОПів. Проте таку динаміку навряд чи можна назвати зниженням регуляторного тиску, адже це приблизно той самий рівень, якщо враховувати окуповані в 2022 році території України.

Інтенсивність перевірок впродовж року

Протягом 2023 року ДПС щомісяця планує в середньому перевіряти від 200 до 300 юридичних осіб. У січні перевірок не заплановано, найменше стартів перевірок буде у лютому - всього 3. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні заплановано 205 перевірок. А  максимальна кількість припадає на вересень наступного року – 315 перевірок юросіб. Планові податкові перевірки загалом рівномірно розподілені впродовж року: щомісяця ДПС планує опрацьовувати не менше 100 ФОПів. Найбільше перевірок індивідуальних підприємців припадає на серпень (170), а також вересень-жовтень (164-162). Найменш інтенсивні планові місяці початку перевірок - березень-квітень (102-110 перевірок).

Географія податкових перевірок

З точки зору регіонального розподілу найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у м. Київ (505, що складає 21,6% від загальної кількості). А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Дніпропетровської (192), Харківської (186), Київської (156) та Львівської областей (153). Серед ФОПів географія розподілу перевірок дещо відрізняється. Впадає в очі найбільший інтерес податкової до підприємців Харківщини (112 планових перевірок, 7,7%), Київщини (106), Вінниччини (99) та Одещини (92). Тоді як на столицю припадає всього 90 перевірок ФОПів.

Секторальний розподіл перевірок бізнесу

Якщо поглянути на галузеву приналежність юридичних осіб з точки зору їх основного КВЕДу, то найбільше перевірок податківців слід очікувати компаніям з таких класів як:

Найбільше перевірок припадає на підприємства агросектору, будівництва, неспеціалізованої гуртової торгівлі. Зацікавлені податківці й в посиленому контролі за гуртовою торгівлею паливом, вантажним автомобільним транспортом та торговцями деревиною і будівельними матеріалами.

Чи виправдано?

Посилення регуляторного податкового тиску на бізнес під час війни, чи на первинних етапах повоєнного відновлення, якщо війна закінчиться в межах 2023 року, навряд чи можна вважати ефективними заходами для підтримки економічного зростання. Вірогідно, український приватний бізнес, який у 2022 році продемонстрував надзвичайну антикрихкість й адаптивність до викликів бойових дій та блекаутів, виконує значну соціальну функцію, часто замінюючи державу у забезпеченні соціальних потреб населення, наразі потребує від держави хоча б базових умов і простору для функціонування, замість посиленої уваги органів, що займаються перевірками. Можливо є сенс стригти “бізнес-шерсть” вже тоді, коли вона виросте, а не сходу рубати курку, що здатна нести золоті яйця?

Попри війну та мораторій на планові перевірки, який діє, ДПС все ж оприлюднила план-графік перевірок на 2023 рік.

Чи законно?

Начебто ні, але є нюанси. Нагадаємо, спочатку Законом України від 03.03.2022 № 2118-ІХ підрозділ 10 розділу XX Податкового кодексу України було доповнено пунктом 69, в підпункті 69.2 якого спершу було зазначено, що на період дії воєнного стану "податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються". Згодом рядом інших законів до цього мораторію додавались винятки. Зрештою, 27.05.2022 набрав чинності Закон України від 12.05.2022 № 2260-IX, відповідно до якого податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті зупиняються, за винятком: камеральних, окремих документальних позапланових та фактичних перевірок.

Як бачимо, жодних планових заходів законодавець на період дії мораторію не дозволив. Хитрість нового плану-графіку в тому, що «кампанія з перевірок» стартує не з-під ялинки, а лише з березня 2023 року (крім трьох лютневих “сиріток”). Тому фактичні підстави для оскарження зараз нібито й відсутні.

Навіщо ж така еквілібристика? Може, «там щось знають» і війна закінчиться ще до весни? На жаль, навряд. Річ у тому, що Меморандумом про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів МВФ передбачено, зокрема, подання Урядом до Парламенту законопроєкту про скасування мораторію на здійснення податкових перевірок, із набранням чинності з 1 липня.

Незрозуміло лише, як початок перевірок у березні узгоджується із можливим скасуванням мораторію у липні. Очевидно одне – на платників податків чекатимуть нові сюрпризи: планові перевірки, скасування «спрощенки» 2%, подальше насадження РРО і поновлення відповідальності за їх незастосування, й нарешті – затягування гайок платникам ІІІ групи (на предмет ухилення від оподаткування ПДФО). 

Дізнатися чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться можна в системі YouControl.

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