Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Ігор Харченко дав коментар щодо заяви Великої Британії про передачу винищувачів після звільнення військ РФ території України.

"Після того, як українське військо вийде на кордони 1991 року, війна не закінчиться. Найменше я б хотів у відкритому ефірі коментувати можливості, часові параметри, зміст та кількість військової допомоги, яку нам сьогодні надають союзники. На мою думку, політичний момент останніх тижнів полягає у тому, що двоє наших головних союзників, США та Велика Британія, а також Німеччина зараз з "леопардовим відтінком", вже ухвалили політичне рішення про те, що іншого варіанту розвитку подій у цій війні, як перемога України, бути не може", - підкреслив надзвичайний і повноважний посол.

Дипломат нагадав, що дуже промовистий був Борис Джонсон у нещодавній своїй статті, який у публічному зверненні заклав сенс, що зараз Захід має прокидатися з думкою проте, що він сьогодні зробив для України.

"Те, що британці думають про передачу винищувачів – це вже зрушення, а коли і як, то вже інше питання. Ще раз повторюю, що з виходом нашого війська на кордони 1991 року, війна не закінчиться. Війна не закінчиться доки, поки московський режим буде в змозі її вести. І це треба всім усвідомити", - підсумував Харченко.

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