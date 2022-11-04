Про це повідомило видання Spiegel.

"Ми збираємося разом у час, позначений великою напругою. Зокрема, я хочу підкреслити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світового порядку", - сказав Шольц, виступаючи перед лідером КНР.

Після російського вторгнення в Україну Китай підтримав Путіна та зобразив США та НАТО головними винуватцями війни.

Сьогодні підтримка Пекіна вже не демонструє такого ентузіазму, але з боку Китаю не було жодного слова критики дій Росії.

Шольц став першим західним главою уряду, який зустрівся з Сі Цзіньпіном після його переобрання лідером партії два тижні тому.

Своєю чергою Лідер Китаю закликав Німеччину до співпраці в "часи змін і потрясінь".

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