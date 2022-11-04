"Війна Росії в Україні створює багато проблем для світового порядку, заснованого на правилах", - Шольц під час візиту в Китай
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив голові КНР Сі Цзіньпіну під час візиту до Пекіна про те, що війна Росії проти України "створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світопорядку"
Про це повідомило видання Spiegel.
"Ми збираємося разом у час, позначений великою напругою. Зокрема, я хочу підкреслити війну Росії проти України, яка створює багато проблем для нашого заснованого на правилах світового порядку", - сказав Шольц, виступаючи перед лідером КНР.
Після російського вторгнення в Україну Китай підтримав Путіна та зобразив США та НАТО головними винуватцями війни.
Сьогодні підтримка Пекіна вже не демонструє такого ентузіазму, але з боку Китаю не було жодного слова критики дій Росії.
Шольц став першим західним главою уряду, який зустрівся з Сі Цзіньпіном після його переобрання лідером партії два тижні тому.
- Своєю чергою Лідер Китаю закликав Німеччину до співпраці в "часи змін і потрясінь".
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