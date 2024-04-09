Ізраїль атакувала "підозріла повітряна ціль": її збила ППО

Про це повідомляє Times of Israel.

Видання, посилаючись на ЦАХАЛ, пише, що ціль збита встановленою на кораблі системою "Залізний купол", відомою як C-Dome.

Руйнувань і постраждалих немає.

Перед цим у найпівденнішому місті Ейлат прозвучали сирени попередження про вторгнення ворожих літаків або безпілотників.

7 квітня Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення наземної операції в Газі та виведення військ з півдня регіону.