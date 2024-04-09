Ізраїль атакувала "підозріла повітряна ціль": її збила ППО
Протиповітряна оборона Ізраїлю збила "підозрілу повітряну ціль", яка увійшла в повітряний простір країни в районі Ейлата
Про це повідомляє Times of Israel.
Видання, посилаючись на ЦАХАЛ, пише, що ціль збита встановленою на кораблі системою "Залізний купол", відомою як C-Dome.
Руйнувань і постраждалих немає.
Перед цим у найпівденнішому місті Ейлат прозвучали сирени попередження про вторгнення ворожих літаків або безпілотників.
- 7 квітня Армія оборони Ізраїлю оголосила про завершення наземної операції в Газі та виведення військ з півдня регіону.
- 6 квітня також повідомлялось, що наразі США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах у регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.
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