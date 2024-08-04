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Головна Війна в Ізраїлі Не думаю, що буде стояти питання про евакуацію наших громадян з Ізраїлю, - посол Корнійчук
Ексклюзив

Не думаю, що буде стояти питання про евакуацію наших громадян з Ізраїлю, - посол Корнійчук

Віталій Бесараб
4 серпня, 2024 неділя
15:47
Війна в Ізраїлі Ізраїль Україна

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вважає, що попри напружену ситуацію на Близькому Сході, справа до евакуації громадян України з Ізраїлю не дійде

Зміст

Про це він заявив у етері Еспресо.

"Ми разом з МЗС писали повідомлення для наших громадян щодо ситуації в Ізраїлі. Зокрема, ми застерігаємо наших громадян утриматись від поїздок до Ізраїлю. Особливо в туристичних цілях. Втім, з погляду інсайда, коли ти знаходишся в країні, то вся ця істерія не відчувається так, як по всьому світу", - пояснив Корнійчук.

Посол вважає, що до евакуації громадян України з Ізраїлю справа не дійде.

"Безумовно, МЗС та посольство України в Ізраїлі повідомили наших громадян стосовно того, які діяти в разі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Щодо евакуації до посольства не було звернень. Були поодинокі звернення громадян з проханням розʼяснити, як діяти, якщо авіарейси будуть скасовані. В цьому випадку ми рекомендуємо купувати квитки саме ізраїльських авіаліній. Власне це все. Сьогодні жодне з іноземних посольств не було евакуйовано з Ізраїлю. Лише деякі посольства припинили консульські послуги, втім, гадаю, це тимчасово. Я лише хочу нагадати, що коли мова йде про іранські атаки, чи атаки Хезболли, то все-таки Ізраїль має технічні переваги над цими країнами. Ми маємо досвід евакуації наших громадян з Ізраїлю. Однак, не думаю, що питання евакуації наших громадян з Ізраїлю буде стояти на порядку денному", - додав він.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська, і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
МЗС України
Іран
Сектор Гази
Хамас
Хезболла
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