Війна в Україні може перерости в Третю світову війну, - Клімкін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Світ зробив чимало, щоб допомогти Україні перемогти у війні з Росією. З усім тим, ми не бачимо дуже послідовної та жорсткої послідовної лінії й готовності піднімати ставки. Мені дуже сподобалось висловлювання президента США Джо Байдена на спільній конференції з японським прем’єр-міністром, де він сказав, що в разі вторгнення Китаю до Тайваню, США використає військову силу. А ще він сказав, що якщо США підуть на якісь поступки стосовно України, то у Китаю будуть розв’язані руки щодо Тайваню. Тому для Заходу питання України є геополітичною довірою всього світу. Якщо вони схиблять тут в Україні, то їм немає чого робити у 21 столітті", - пояснив Клімкін.

Клімкін наголосив, що підтримку України та постачання зброї потрібно було починати набагато раніше.

"Те, що адміністрація Байдена зробила, щоб побудувати західну солідарність та антипутінську коаліцію є дійсно унікальним моментом. Проте, на жаль, це відбулося запізно. Всю цю зброю, яку нам постачають наші союзники, потрібно було доставити в Україну ще декілька місяців тому. На Заході повинні були зрозуміти, що постачання зброї до України не є провокацією для Путіна, а лише політикою стримування. Також ЄС затягує рішення про ембарго на російські енергоносії. Це все небажання зрозуміти, що війна в Україні може перерости в повномасштабну Третю світову війну. Тому, на мою думку, світ зробив недостатньо, щоб зупинити Путіна", - додав Клімкін.