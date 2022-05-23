Війна в Україні може перерости в Третю світову війну, - Клімкін
Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що у світові лідери не до кінця розуміють, що війна в Україні може перерости у повномасштабну Третю світову війну
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Світ зробив чимало, щоб допомогти Україні перемогти у війні з Росією. З усім тим, ми не бачимо дуже послідовної та жорсткої послідовної лінії й готовності піднімати ставки. Мені дуже сподобалось висловлювання президента США Джо Байдена на спільній конференції з японським прем’єр-міністром, де він сказав, що в разі вторгнення Китаю до Тайваню, США використає військову силу. А ще він сказав, що якщо США підуть на якісь поступки стосовно України, то у Китаю будуть розв’язані руки щодо Тайваню. Тому для Заходу питання України є геополітичною довірою всього світу. Якщо вони схиблять тут в Україні, то їм немає чого робити у 21 столітті", - пояснив Клімкін.
Клімкін наголосив, що підтримку України та постачання зброї потрібно було починати набагато раніше.
"Те, що адміністрація Байдена зробила, щоб побудувати західну солідарність та антипутінську коаліцію є дійсно унікальним моментом. Проте, на жаль, це відбулося запізно. Всю цю зброю, яку нам постачають наші союзники, потрібно було доставити в Україну ще декілька місяців тому. На Заході повинні були зрозуміти, що постачання зброї до України не є провокацією для Путіна, а лише політикою стримування. Також ЄС затягує рішення про ембарго на російські енергоносії. Це все небажання зрозуміти, що війна в Україні може перерости в повномасштабну Третю світову війну. Тому, на мою думку, світ зробив недостатньо, щоб зупинити Путіна", - додав Клімкін.
- Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу в разі нападу Китаю на Тайвань
- Група з понад 40 країн знову збереться у понеділок, 23 травня, щоб обговорити постачання зброї в Україну
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.54
Купівля 33.54Продаж 35.41
-
EUR
Купівля 35.01Продаж 37.31
- Актуальне
- Важливе