Війна в Україні може тривати ще принаймні кілька років, – американський конгресмен Квіґлі

Так вважає конгресмен-демократ Майк Квіґлі, передає "Голос Америки"

"Я думаю, що війна може тривати ще принаймні кілька років. Я, звісно, не військовий експерт, але мені важко уявити, щоб це могло тривати довше. Я не знаю жодної армії, яка б могла так довго витримувати такий натиск. Такі інтенсивні бої, як зараз, не можуть тривати дуже довго, як з точки зору фінансів, так і з точки зору воєнного та людського ресурсу", – зазначив конгресмен.

На думку Квіґлі вирішальне значення зараз може мати негайна та потужна допомога НАТО та партнерів Україні.

"Саме зараз настав час, коли НАТО має подвоїти свої зусилля і зробити набагато більше щодо санкцій та військової допомоги. Члени українського парламенту так мені й кажуть: зброя – це і є гуманітарна допомога. Вони поінформували нас, що росіяни знають загальну кількість боєприпасів, яка залишилась до цієї зброї з радянських часів. І вони чекають, поки вони закінчаться", – зауважив Квіґлі.

Конгресмен каже – аби результат цієї війни був позитивним для Києва, українці повинні якомога швидше перейти на озброєння за стандартами НАТО. Це відкриє ЗСУ шлях до великої кількості нової види зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів , скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.

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