Війна в Україні може тривати ще принаймні кілька років, – американський конгресмен Квіґлі
Мало які військові конфлікти мають такі інтенсивні бої як російсько-українська війна. Попри це, протистояння може тривати ще кілька років
Так вважає конгресмен-демократ Майк Квіґлі, передає "Голос Америки"
"Я думаю, що війна може тривати ще принаймні кілька років. Я, звісно, не військовий експерт, але мені важко уявити, щоб це могло тривати довше. Я не знаю жодної армії, яка б могла так довго витримувати такий натиск. Такі інтенсивні бої, як зараз, не можуть тривати дуже довго, як з точки зору фінансів, так і з точки зору воєнного та людського ресурсу", – зазначив конгресмен.
На думку Квіґлі вирішальне значення зараз може мати негайна та потужна допомога НАТО та партнерів Україні.
"Саме зараз настав час, коли НАТО має подвоїти свої зусилля і зробити набагато більше щодо санкцій та військової допомоги. Члени українського парламенту так мені й кажуть: зброя – це і є гуманітарна допомога. Вони поінформували нас, що росіяни знають загальну кількість боєприпасів, яка залишилась до цієї зброї з радянських часів. І вони чекають, поки вони закінчаться", – зауважив Квіґлі.
Конгресмен каже – аби результат цієї війни був позитивним для Києва, українці повинні якомога швидше перейти на озброєння за стандартами НАТО. Це відкриє ЗСУ шлях до великої кількості нової види зброї та боєприпасів.
- Нагадаємо, екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.
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