Війна в Україні поставила нас на історичне перехрестя, маємо розбудувати потужнішу європейську оборонну індустрію, - прем'єр Бельгії
Прем’єр-міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що через повномасштабне вторгнення Росії до України Європа має розбудовувати оборонну промисловість
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Politico.
Де Кроо також згадав важливість енергонезалежності та зміну підходу до розширення Євросоюзу і зазначив, що ЄС потрібно інвестувати у власну оборонну промисловість.
"Ми маємо розбудовувати потужнішу європейську оборонну індустрію, спроможну конкурувати з іншими глобальними гравцями. Якщо збільшувати наші оборонні бюджети та інвестиції у військові технології - нехай це будуть європейські технології, розроблені та реалізовані у Європі", - зазначив він.
За його словами, це зробило би Євросоюз сильним і з військової точки зору і потужною частиною НАТО, на рівні із США.
"Ми не маємо бути залежними від того, хто буде наступним у Білому домі", - зазначив Александр де Кроо.
Він закликав до більшої координації між компаніями європейського оборонпрому.
"У США чотири типи військових кораблів, а у Європи - 30. Так само з танками й літаками. Ця фрагментація послаблює оборонні бюджети", - зазначив прем’єр Бельгії.
На його думку, потрібно розширювати партнерство між країнами-членами ЄС і НАТО, навівши як приклад інтеграцію флоту та авіації Данії і Бельгії.
"Війна в Україні поставила нас, європейців, на історичному перехресті. Перед нами простий вибір: або ми чіпляємося за старі підходи, старі структури - і Європа "посиплеться", або ж ми оновимо Європу, станемо сильнішими і стійкішими як блок", - підсумував де Кроо.
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