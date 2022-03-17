Війна в Україні сповільнить зростання світової економіки і розжене інфляцію, – ОЕСР

Про це йдеться на сайті ОЕСР.



Вони зазначають, що оскільки Європа сильно залежить від російського імпорту енергоносіїв, негативний вплив війни на економіку єврозони може скласти до 1,4%, а в США - близько 0,9%, підрахувала ОЕСР в аналізі економічних наслідків війни.



"Хоча на Росію і Україну припадає всього 2% світового ВВП, вони мають величезний вплив на енергетичний і товарний ринки як великі виробники сировини, що використовується у всьому, від каталітичних нейтралізаторів для автомобілів до добрив", – йдеться в повідомленні.



ОЕСР заявила, що оскільки стрибки цін на енергоносії і сировинні товари чинять новий тиск на і без того зростаючу інфляцію, то центральні банки повинні зосередитися на нормалізації грошово-кредитної політики, хоча більш повільні темпи будуть виправдані в країнах, де економічні наслідки війни є найбільш серйозними.



"Перед лицем різкого зростання цін на енергію і продукти харчування багато урядів роздали субсидії споживачам і підприємствам, а деякі також ввели контроль над цінами або знизили збори і податки. Уряди повинні бути обережні, щоб такі заходи були тимчасовими і цілеспрямованими", – підсумували в організації.

Нагадаємо, інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що в Росії вже відбувся моральний дефолт, який є дуже важливим для економіки.

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