Війна в Україні сповільнить зростання світової економіки і розжене інфляцію, – ОЕСР
Організація економічного розвитку і співробітництва очікує, що російське вторгнення в Україну може знизити глобальне зростання більш ніж на процентний пункт у 2022 році і додати 2,5 п.п. до інфляції.
Про це йдеться на сайті ОЕСР.
Вони зазначають, що оскільки Європа сильно залежить від російського імпорту енергоносіїв, негативний вплив війни на економіку єврозони може скласти до 1,4%, а в США - близько 0,9%, підрахувала ОЕСР в аналізі економічних наслідків війни.
"Хоча на Росію і Україну припадає всього 2% світового ВВП, вони мають величезний вплив на енергетичний і товарний ринки як великі виробники сировини, що використовується у всьому, від каталітичних нейтралізаторів для автомобілів до добрив", – йдеться в повідомленні.
ОЕСР заявила, що оскільки стрибки цін на енергоносії і сировинні товари чинять новий тиск на і без того зростаючу інфляцію, то центральні банки повинні зосередитися на нормалізації грошово-кредитної політики, хоча більш повільні темпи будуть виправдані в країнах, де економічні наслідки війни є найбільш серйозними.
"Перед лицем різкого зростання цін на енергію і продукти харчування багато урядів роздали субсидії споживачам і підприємствам, а деякі також ввели контроль над цінами або знизили збори і податки. Уряди повинні бути обережні, щоб такі заходи були тимчасовими і цілеспрямованими", – підсумували в організації.
- Нагадаємо, інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що в Росії вже відбувся моральний дефолт, який є дуже важливим для економіки.
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