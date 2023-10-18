Війна в Україні та ситуація на Близькому Сході заважає планам Китаю, - дипломат Литвин

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Близькому Сході та війна Україні заважає планам Китаю щодо своєї економічної експансії, бо знижується потенціал проекту "Один пояс, один шлях". КНР очікує зростання свого економічного авторитету", - зазначив Литвин.

Він нагадав заяву речниці МЗС Китаю на вчорашньому форумі "Один пояс, один шлях" про те, що за 10 років було залучено на трильйон дол. інвестицій і створено багато нових робочих місць, це шалений темп.

"Як казав президент Китаю Сі Цзіньпін, це десятиріччя було настільки успішним, що вони з впевненістю дивляться в наступне "золоте десятиріччя". Тобто, вони очікують зростання свого авторитету як міжнародного медіатора", - пояснив дипломат.

Крім економічних питань, які були метою цієї зустрічі, в центрі уваги були Україна та Ізраїль. Є припущення, що Путін наполягав на тому, щоб у війні України проти РФ та конфлікті на Близькому Сході, позиції РФ та Китаю визначалися б взаємовигодою, зазначив Литвин.