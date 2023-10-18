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Війна в Україні та ситуація на Близькому Сході заважає планам Китаю, - дипломат Литвин

18 жовтня, 2023 середа
17:55
Світ

Ігор Литвин, надзвичайний та повноважний посол України в КНР (1999-2001), співголова Українсько-китайської ділової ради, вважає, що Китаю не вигідна війна в Україні та конфлікт на Близькому Сході 

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Близькому Сході та війна Україні заважає планам Китаю щодо своєї економічної експансії, бо знижується потенціал проекту "Один пояс, один шлях". КНР очікує зростання свого економічного авторитету", - зазначив Литвин.

Він нагадав заяву речниці МЗС Китаю на вчорашньому форумі "Один пояс, один шлях" про те, що за 10 років було залучено на трильйон дол. інвестицій і створено багато нових робочих місць, це шалений темп.

"Як казав президент Китаю Сі Цзіньпін, це десятиріччя було настільки успішним, що вони з впевненістю дивляться в наступне "золоте десятиріччя". Тобто, вони очікують зростання свого авторитету як міжнародного медіатора", - пояснив дипломат.

Крім економічних питань, які були метою цієї зустрічі, в центрі уваги були Україна та Ізраїль. Є припущення, що Путін наполягав на тому, щоб у війні України проти РФ та конфлікті на Близькому Сході, позиції РФ та Китаю визначалися б взаємовигодою, зазначив Литвин.

  • У вівторок, 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він бере участь у форумі "Один пояс - один шлях". Там президент РФ взяв участь у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань.
  • У ГУР Міноборони України заявили, що візит російського президента до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією.
  • 18 жовтня Путін після зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив, що літаки РФ з "кинджалами" патрулюватимуть простір над Чорним морем.
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