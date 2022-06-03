Війна в Україні загрожує голодом для 323 млн людей, - ООН
Директор Всесвітньої продовольчої програми при Організації об'єднаних націй сказав, що 323 мільйони людей голодуватимуть, якщо війна РФ із Україною не завершиться скоро
Про це Девід Бізлі написав у twitter.
"Ми стикаємося з безпрецедентними проблемами глобальної продовольчої безпеки. Лише за останній рік конфлікти, кліматична криза, Covid та зростання витрат штовхнули 276 мільйонів людей на межу голодної смерті. Якщо війна в Україні незабаром не закінчиться, це число може зрости до 323 мільйонів людей", - сказав він.
Раніше він заявив, що необхідно терміново розблокувати порти Одеси.
"Якщо порти в регіоні Одеси не відкриються негайно, відбудеться дві речі: По-перше, ми будемо мати сільськогосподарський колапс. По-друге, по всьому світу насуватиметься голод. Їжа повинна бути переміщена, порти повинні знову відкритися, і це має статися ЗАРАЗ", - написав Девід Бізлі.
- Веденням загарбницької війни проти України та блокуванням українських портів Росія провокує глобальну продовольчу кризу. Про це заявив 30 травня Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком спеціальної зустрічі Європейської Ради.
- Україна хоче організувати міжнародну місію під егідою ООН для експорту продовольства. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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