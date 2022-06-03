Війна в Україні загрожує голодом для 323 млн людей, - ООН

Про це Девід Бізлі написав у twitter.

"Ми стикаємося з безпрецедентними проблемами глобальної продовольчої безпеки. Лише за останній рік конфлікти, кліматична криза, Covid та зростання витрат штовхнули 276 мільйонів людей на межу голодної смерті. Якщо війна в Україні незабаром не закінчиться, це число може зрости до 323 мільйонів людей", - сказав він.

Раніше він заявив, що необхідно терміново розблокувати порти Одеси.

"Якщо порти в регіоні Одеси не відкриються негайно, відбудеться дві речі: По-перше, ми будемо мати сільськогосподарський колапс. По-друге, по всьому світу насуватиметься голод. Їжа повинна бути переміщена, порти повинні знову відкритися, і це має статися ЗАРАЗ", - написав Девід Бізлі.

Веденням загарбницької війни проти України та блокуванням українських портів Росія провокує глобальну продовольчу кризу. Про це заявив 30 травня Високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком спеціальної зустрічі Європейської Ради.

Україна хоче організувати міжнародну місію під егідою ООН для експорту продовольства. Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

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