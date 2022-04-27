Таку думку він висловив під час онлайн-дискусії "Свобода медіа під час агресії Росії проти України", що відбулася в рамках Міжнародної конференції "Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспільства".



"Ми маємо усвідомити: якщо президентом Росії залишиться Володимир Путін, то ніяке перемир'я не буде означати закінчення війни, навіть якщо воно закінчиться в головах у великої кількості наших співвітчизників. Ми будемо змушені, ну принаймні тверезо мислячі люди, жити в очікуванні нової війни Росії проти України. Імовірно, до того часу, поки Україна не стане членом НАТО. Це тільки перша, гаряча фаза, війни. Надалі можуть бути нові гарячі конфлікти. Це та реальність, в якій більшості українців доведеться прожити велику частину свого життя", – пояснив Віталій Портников.



Журналіст додав, що все ж сподівається на те, що на зустрічі міністрів оборони країн союзниць України в Німеччині будуть створені умови для якнайшвидшого приєднання України до НАТО, і непроста сторінка в національній державній історії завершиться.

У вівторок, 26 квітня, на авіабазі ВПС США у німецькому Рамштайні відбулася зустріч міністрів оборони 40 країн, присвячена питанням безпеки та суверенітету України

Міжнародна триденна конференція "Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспільства" об’єднала організації громадянського суспільства, представників уряду та місцевих органів влади, національних і міжнародних донорів, бізнес, міжнародні медіа. Вона відбувається в гібридному форматі: офлайн - у Варшаві, та онлайн - завдяки прямій трансляції. Конференцію організовують Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (Україна) та Фундація розвитку системи освіти (Польща) за фінансової підтримки Посольства США в Україні та Чорноморського фонду регіонального співробітництва Німецького фонду Маршалла. Перший день конференції присвячений темі медіа та свободи слова в умовах війни.

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