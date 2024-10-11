Агент ФСБ отримав довічний термін за допомогу росіянам в окупації Бахмута
Завдяки доказовій базі СБУ до довічного терміну ув’язнення з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який передавав окупантам геолокації українських військ під час боїв за Бахмут
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У зоні особливої уваги російської спецслужби були укріпрайони та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ в районі міста, кажуть в СБУ.
Розвідінформація потрібна була росіянам для підготовки бойових операцій, спрямованих на захоплення райцентру.
СБУ затримала зловмисника у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.
За даними слідства, ворожим поплічником виявився 39-річний мешканець Бахмута, який потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські "пости" та відео у телеграм-каналах.
Там його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки.
Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- У Сумах Служба безпеки затримала 22-річного агента ФСБ, який готував російські удари по Силах оборони, що перебувають поблизу району проведення Курської операції.
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