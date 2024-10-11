СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Силах оборони в районі проведення Курської операції
У Сумах Служба безпеки затримала 22-річного агента ФСБ, який готував російські удари по Силах оборони, що знаходяться поблизу району проведення Курської операції
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Коригувальника спіймали під час контррозвідувальних заходів у Сумах. Ним виявився 22-річний уродженець Херсонщини.
Працівники спецслужби встановили, що для виконання ворожого завдання фігурант обходив місцевість, де приховано фільмував локації військових об’єктів на телефон.
Отримані відеофайли з прив’язкою до місцевості агент пересилав своєму куратору, особу якого вже встановлено Службою безпеки.
Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочинні дії і затримали, запобігши передачі ворогу розвідданих. Одночасно СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони, йдеться у повідомленні.
Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ФСБ у серпні цього року, коли шукав швидкий заробіток у телеграм-каналах.
Фігурант отримав підозру від слідчих Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: СБУПримітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки повідомила про підозру бійцю Збройних Сил України, який допомагав росіянам завдати вогневого ураження по військових об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
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