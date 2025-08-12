Агенти "Атеш" у Севастополі розвідали підприємство, де ремонтують російські вертольоти
Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали колишній Севастопольський авіаційний завод, який нині є ключовим пунктом планування ударів російської авіації по південних регіонах України
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
За отриманими даними, це підприємство, відоме як "вертольотка" і нині є філією ФДУП "Авіакомплект", активно задіяне в забезпеченні російської авіації.
В "Атеш" наголосили, що це підприємство не просто ремонтує вертольоти для міноборони РФ, а стало найважливішим вузлом військової логістики.
"На його території створено командний пункт, через який плануються бойові вильоти на південь України. По суті, саме тут приймаються ключові рішення щодо вибору цілей і координації авіаударів. За даними наших джерел, туди регулярно прибувають офіцери ВКС РФ з Джанкоя і Ростова-на-Дону. Тут координуються удари, обслуговуються екіпажі, проходять підготовку і відновлення групи вертольотів", - йдеться у повідомленні.
Наявність такого центру безпосередньо впливає на інтенсивність атак по мирних містах півдня України, таких як Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Партизани наголошують, що цей об'єкт є не просто ремонтними цехами, а фактично "нервовим центром окупаційної авіації".
Всі зафіксовані дані про персонал, техніку та діяльність об'єкта вже передані Силам оборони України.
- Агенти партизанського руху "Атеш" провели успішну диверсію на залізничній розв'язці в районі російського селища Калініно під Ростовом-на-Дону. У результаті операції було виведено з ладу одну з ключових релейних шаф.
