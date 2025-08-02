Агентура ГУР знищила мікроавтобус з кадировцями у Мелітополі
Представники української розвідки спільно з рухом опору здійснили спецоперацію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у результаті якої підірвали мікроавтобус з кадировцями
Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.
"Успішна операція ГУР МО України та руху опору ― сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.
Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, а також знищено мобільний комплекс РЕБ.
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