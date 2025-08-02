Агентура ГУР знищила мікроавтобус з кадировцями у Мелітополі

Про це інформує Головне управління розвідки Міноборони.

"Успішна операція ГУР МО України та руху опору ― сьогодні на околицях тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув мікроавтобус з бійцями окупаційного підрозділу "Ахмат" всередині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок детонації всі п’ятеро пасажирів загинули.

Також вибухом поранено двох загарбників, які перебували в сусідньому авто, а також знищено мобільний комплекс РЕБ.