Агітувати російських солдатів повертатися на передову: РФ відправила на ТОТ нову партію священників
Росіяни відправили на тимчасово окуповані території нову партію священників, щоб ті опікувалися шпиталями й надавали "підтримку" пораненим військовим РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там зазначають, що по факту священники РПЦ будуть агітувати російських солдатів повертатись на передову.
"Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих, де будуть проводити агітацію підтримки війни й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну", - йдеться у повідомленні.
- 10 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники використовують церкву задля пропаганди: задіюють на спортивних заходах та в освіті.
- 15 липня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни створили церковну школу та закликають батьків віддавати туди дітей 1-5 класів.
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