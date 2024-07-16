Агітувати російських солдатів повертатися на передову: РФ відправила на ТОТ нову партію священників

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Там зазначають, що по факту священники РПЦ будуть агітувати російських солдатів повертатись на передову.

"Також гастролери будуть проводити службу у церквах для місцевих, де будуть проводити агітацію підтримки війни й перекладати відповідальність за неї на жертву – Україну", - йдеться у повідомленні.