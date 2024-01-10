Активна оборона та удари по військових об'єктах у Криму: Згурець про нову стратегію ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"2024 рік буде перехідним роком для Сил оборони. ЗСУ будуть проводити заходи активної оборони, накопичувати резерви, відновлювати нові підрозділи, будувати нові підходи для стримування противника й підготовки до наступальних дій. Але темпи й обсяги підготовки залежатимуть від співпраці з західними партнерами, тому що значною мірою ми залежимо від допомоги в озброєнні та військовій техніці", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, наразі формується нова, цілком зрозуміла стратегія з українського боку.

"Це активна оборона плюс здійснення ударів по військових об'єктах у Криму. Відокремлення Криму, як бойового елементу РФ, щоб півострів не використовувався як плацдарм і як можливість посилення російського вербування на півдні", - наголосив Згурець.

Військовий експерт також додав, що наразі бачимо активізацію західних партнерів, зокрема Німеччини та Франції, в постачанні озброєнь, створення спільних підприємств.

"Найближчим часом відбудеться розблокування рішення по американській військовій допомозі. Дійсно, з одного боку ми перебуваємо в складному етапі, але з іншого боку вже зрозуміла логіка наших дій на найближчу перспективу, щоб у 2025 році здійснити якісні зміни на лінії зіткнення", - підкреслив Згурець.

Політолог Олександр Антонюк вважає, що допоки війна відбуватиметься винятково на території України, ми завжди перебуватимемо у невигідних умовах.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак зазначив, що Україна має можливості й наукову базу для виробництва власного озброєння.



























