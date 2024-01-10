Активна оборона та удари по військових об'єктах у Криму: Згурець про нову стратегію ЗСУ
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що 2024 рік буде перехідним роком для Сил оборони
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"2024 рік буде перехідним роком для Сил оборони. ЗСУ будуть проводити заходи активної оборони, накопичувати резерви, відновлювати нові підрозділи, будувати нові підходи для стримування противника й підготовки до наступальних дій. Але темпи й обсяги підготовки залежатимуть від співпраці з західними партнерами, тому що значною мірою ми залежимо від допомоги в озброєнні та військовій техніці", - пояснив Згурець.
За словами військового експерта, наразі формується нова, цілком зрозуміла стратегія з українського боку.
"Це активна оборона плюс здійснення ударів по військових об'єктах у Криму. Відокремлення Криму, як бойового елементу РФ, щоб півострів не використовувався як плацдарм і як можливість посилення російського вербування на півдні", - наголосив Згурець.
Військовий експерт також додав, що наразі бачимо активізацію західних партнерів, зокрема Німеччини та Франції, в постачанні озброєнь, створення спільних підприємств.
"Найближчим часом відбудеться розблокування рішення по американській військовій допомозі. Дійсно, з одного боку ми перебуваємо в складному етапі, але з іншого боку вже зрозуміла логіка наших дій на найближчу перспективу, щоб у 2025 році здійснити якісні зміни на лінії зіткнення", - підкреслив Згурець.
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