Активність ворога залишається доволі високою: речник НГУ про ситуацію біля Часового Яру
Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, зазначив, що протягом останніх днів противник активізував певні дії південніше Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки
Про це він розповів у етері Еспресо.
"По ситуації на ділянці Часового Яру можемо сказати, що активність ворога продовжує бути досить великою. Це не лише спроби штурмів, а й застосування противником авіації. Протягом останніх днів російські війська активізували певні дії південніше Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб пробувати покращити своє тактичне положення і тим самим, можливо, створити певні передумови для активності в районі Іванівського", - прокоментував речник Нацгвардії України.
За його словами, українські захисники утримують оборону, відбивають всі штурми, в яких противник більше застосовує бронетехніки, подекуди танки.
"Однією з наших бригад минулого тижня було знищено 5 танків на цьому напрямку. Тобто ворог використовує танки й для посилення штурмів, і для завдання ураження з закритих вогневих позицій", - зауважив Руслан Музичук.
- 4 червня офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко розказав, що на Бахмутському напрямку ворог активно штурмує Часів Яр і його околиці.
- 6 червня начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус повідомив, що рятувальники вже не приїжджають, проте евакуація триває.
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