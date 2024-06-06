Активність ворога залишається доволі високою: речник НГУ про ситуацію біля Часового Яру

Про це він розповів у етері Еспресо.

"По ситуації на ділянці Часового Яру можемо сказати, що активність ворога продовжує бути досить великою. Це не лише спроби штурмів, а й застосування противником авіації. Протягом останніх днів російські війська активізували певні дії південніше Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб пробувати покращити своє тактичне положення і тим самим, можливо, створити певні передумови для активності в районі Іванівського", - прокоментував речник Нацгвардії України.

За його словами, українські захисники утримують оборону, відбивають всі штурми, в яких противник більше застосовує бронетехніки, подекуди танки.

"Однією з наших бригад минулого тижня було знищено 5 танків на цьому напрямку. Тобто ворог використовує танки й для посилення штурмів, і для завдання ураження з закритих вогневих позицій", - зауважив Руслан Музичук.