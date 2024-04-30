"Американські рамки обмежують наші дії": дипломат Хара назвав розбіжності у стратегічних цілях України та США щодо війни з РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".



"Наші стратегічні цілі не збігаються з американськими. Росіяни мають біполярний розлад, це така політична й суспільна хвороба. Росія одночасно має велику потужність тому, що є ядерною державою. Також вона є й крихкою державою тому, що вважала, що маленька Україна могла б напасти й знищити її. Цей біполярний розлад фактично імплантований в американські мізки. З одного боку США не хочуть розвалу РФ, а з іншого не хочуть ескалації, коли Путін натисне на червону кнопку. Це обмеження й сформувало ту стратегію, яку досі реалізують американці", - пояснив Хара.

За словами експерта Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, стратегія США полягає в тому, що Україна має втриматися.

"Що Україна має завдати 1 чи 2 потужних мілітарних удари по російських військах на території РФ, таким чином примусити Путіна сісти за стіл перемовин. Вони постійно кажуть про те, що має бути якесь політико-дипломатичне завершення цієї війни. Для України ціллю є те, що ми маємо звільнити всі свої території й стати членами НАТО, щоб убезпечити себе в майбутньому", - зазначив Хара.

Дипломат також додав, що розбіжність цілей полягає в тому, що ми хочемо розвалу путінського режиму через воєнну поразку й зменшити ресурсну базу Росії. Для американців це не зовсім прийнятно, вони це критикували.

"У США не бажають, щоб світова ціна на енергоресурси піднялася. До речі, американські аналітики й колишні військові дипломати критикують власну владу, що вона має провальну стратегію, і, що вона не допомагає Україні настільки, щоб Україна перемогла. Американські стратегічні рамки обмежують наші дії", - наголосив Хара.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що зараз Путін повірив у свої сили й у те, що він зможе перемогти Україну та її союзників. Однак, на його думку, існує низка чинників, які завадять йому це зробити.

Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги, про який раніше Сполучені Штати Америки оголосили в рамках відновленої програми військової підтримки.





















