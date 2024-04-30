"Агресія РФ стала її стратегічною поразкою": Блінкен сказав, чому окупанти не переможуть
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що зараз Путін повірив у свої сили й у те, що він зможе перемогти Україну та її союзників. Однак, на його думку, існує низка чинників, які завадять йому це зробити
Про це він заявив у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде в Саудівській Аравії.
Одним з них, за словами Блінкена, є ухвалення допомоги України з боку США.
"Успіх в отриманні додаткового бюджетного запиту - як ми кажемо, краще пізно, ніж ніколи - є демонстрацією того, що ми нікуди не дінемося, що підтримка продовжується, і насправді 61 млрд доларів - це, як ми говоримо, рух вперед", - заявив він.
Держсекретар упевнений, що ця допомога стане не тільки практичним і психологічним стимулом для українців, а й "чіткою демонстрацією того, що підтримка не припиняється і буде продовжуватися".
Він зазначив, що не лише США, а й увесь світ стали на підтримку зруйнованої війною країни, що є демонстрацією бажання союзників, щоб Україна "була сильною в довгостроковій перспективі та міцно стояла на власних двох ногах у військовому, економічному, демократичному плані".
"Я ніколи не бачив кращого прикладу розподілу тягаря, ніж у випадку з Україною, де європейські партнери, азійські партнери, інші, зробивши стільки, скільки зробили ми, зробили ще більше, і це продовжується", - наголосив Блінкен.
Ще одним чинником, за словами Блінкена, є той факт, що наразі понад 30 країн ведуть переговори або незабаром завершать переговори з Україною щодо двосторонніх угод у сфері безпеки.
"Водночас ми стимулюємо інвестиції приватного сектору в Україну", - заявив Блінкен, додавши, що США бачать великий інтерес до цього.
На його думку, успіхом також є те, що Україна знову відкрила Чорне море для торгівлі та експортує значно більше, ніж це було до лютого 2022 року.
"Європейський Союз розпочав переговори про вступ з Україною, і це найкращий шлях до поглиблення демократії в Україні. Все це є найсильнішою відповіддю Путіну, тому що це говорить про те, що Україна не тільки виживе - вона може процвітати та надалі", - заявив Блінкен, говорячи про ще одну причину, чому Путіну не вдасться досягти успіху в Україні.
Окремо держсекретар висловив сподівання, що Путін почує цей меседж та зробить висновки щодо можливого перемир'я з Україною
"Агресія Росії стала стратегічною поразкою для Росії. Їй довелося докласти величезних зусиль, про які ми говорили, намагаючись обійти експортний контроль і санкції, але вона переорієнтувала свою економіку у спосіб, який не є стійким", - пояснив він, додавши, що це може спрацювати лише у короткостроковій перспективі.
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Державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном та Європою.
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