Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"

Про це в етері Еспресо розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

Він оцінив можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

"Я думаю, що ні. Поясню чому. Всі удари, які ми зараз здійснюємо вглиб Росії, це здійснюється українською зброєю - дронами та ракетами. І тому сьогодні це задовольняє Європу. Вони нібито лише тільки надають зброю для захисту. І Сполучені Штати надають зброю лише тільки для захисту", - сказав аналітик.

На думку Несходовського, їх задовольняє ця ситуація.

"Навряд чи Трамп на це піде. Він все одно не продасть навіть "томагавки" для Європи, щоб Європа передала Україні. Тому це хоч і правильне рішення, треба просити, наполягати і намагатися отримати своє. Поки що я не бачу, щоб Сполучені Штати на це пішли. Скоріше всього на це підуть тільки тоді, коли російська економіка уже буде фактично падати, летіти в прірву і буде зрозуміло, що Путін не застосує зброї ні проти України, ні проти НАТО. В цьому ключі, відповідно, тоді можливо і США надасть цю зброю, щоби бути дотичним до фактичного розпаду і занепаду Росії під цими ударами", - підсумував він.