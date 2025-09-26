Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"

Євген Козярін
26 вересня, 2025 п'ятниця
20:05
Війна з Росією Ілля Несходовський

США передадуть Україні ракети Tomahawk, коли буде зрозуміло, що президент РФ Володимир Путін не застосує зброї ні проти України, ні проти НАТО

Про це в етері Еспресо розповів керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Ілля Несходовський.

Він оцінив можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

"Я думаю, що ні. Поясню чому. Всі удари, які ми зараз здійснюємо вглиб Росії, це здійснюється українською зброєю - дронами та ракетами. І тому сьогодні це задовольняє Європу. Вони нібито лише тільки надають зброю для захисту. І Сполучені Штати надають зброю лише тільки для захисту", - сказав аналітик.

На думку Несходовського, їх задовольняє ця ситуація.

"Навряд чи Трамп на це піде. Він все одно не продасть навіть "томагавки" для Європи, щоб Європа передала Україні. Тому це хоч і правильне рішення, треба просити, наполягати і намагатися отримати своє. Поки що я не бачу, щоб Сполучені Штати на це пішли. Скоріше всього на це підуть тільки тоді, коли російська економіка уже буде фактично падати, летіти в прірву і буде зрозуміло, що Путін не застосує зброї ні проти України, ні проти НАТО. В цьому ключі, відповідно, тоді можливо і США надасть цю зброю, щоби бути дотичним до фактичного розпаду і занепаду Росії під цими ударами", - підсумував він. 

  • Раніше видання Telegraph написало, що президент Володимир Зеленський просив в американського колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Ганна Гопко
Автор Оксана Ліховід
25 вересня, 2025 четвер
Путінський ідеолог Дугін уже заявив, що так звана СВО проти України перетворилася на війну на території РФ, - Гопко
Піт Геґсет
Автор Дар'я Куркіна
25 вересня, 2025 четвер
Очільник Пентагону Геґсет терміново скликав на нараду сотні генералів без зазначення причин, - WP
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Кудрівка" перемогла "Епіцентр" в УПЛ: результати та розклад матчів 7-го туру
20:04
OPINION
Трамп не змінив позицію, він визнав реальність
19:59
шахед
РФ атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 26 вересня: рух дронів
19:53
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Справа ексвійськкома Борисова: захист заперечує інформацію журналістів про внесення застави в 44 млн грн
19:46
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
"Зеленський починає божеволіти і навіть бачить привидів": Сіярто відреагував на заяву про угорські дрони в Україні
19:25
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
У російській армії дезертирів змушують битися до смерті й катують, - "Атеш"
19:15
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Якщо США пояснять свою роль у гарантіях безпеки, - це кілок, забитий в майбутню труну Росії, - Пристайко
18:59
Ексклюзив
Мусієнко
РФ має ціль забезпечити контроль над окремими районами Дніпровщини, - військовослужбовець ТрО ЗСУ Мусієнко
18:59
лукашенко і путін
Лукашенко після зустрічі з Путіним заявив, що хоче поговорити із Зеленським
18:47
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ другий день поспіль атакує критичну інфраструктуру Чернігова: до відбиття повітряного нападу залучали авіацію
18:37
Ексклюзив
Над львівською ратушею підняли прапор кримськотатарського народу
Питання деокупації Криму є ключовим для завершення війни, - нардеп Чийгоз
18:21
вибух, ракетна атака
Росія вдарила по ТЦ у Харкові: є поранені
18:04
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Історик Еш назвав дві головні цілі РФ у війні проти України
18:03
Огляд
Мукеш Абмані
Генеральний спонсор війни. Як компанія найбагатшої людини Азії стала основним покупцем російської нафти
18:01
OPINION
Чому досі немає наших санкцій на транзит російської нафти?
17:42
Ексклюзив
Не про "Зоряні війни", а про діпстрайки: для чого Україна створює Космічні війська. Пояснюємо
17:38
вибори
РФ має намір припинити співпрацю зі структурою ОБСЄ, що займається моніторингом виборів, - ЦПД
17:34
PR
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
Які пиломатеріали потрібні для міцної та довговічної покрівлі
17:26
Віталій Зайченко
Наглядова рада звільнила голову Укренерго Зайченка, - ЗМІ
17:04
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 106 боїв, 31 атака відбулася на Покровському напрямку
16:59
на фото очільник уряду Денис Шмигаль
Україна готова брати участь у проєкті "Стіна дронів", що захищатиме Європу від російських БПЛА
16:43
До 12 років увʼязнення заочно отримав ексочільник окупаційного уряду в Херсоні Єлісєєв
16:35
Ексклюзив
Німецькі винищувачі перехопили літаки РФ біля Латвії
Портников припустив, для чого Путін провокує НАТО збити російські літаки
16:28
росія китай
Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI
16:20
Партнерський матеріал
VERES HILL
Нерухомість у центрі Карпат: Микола Тимоцко про те, як будують котеджне містечко VERES HILL та в чому його переваги
16:09
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Повітряний простір України порушили ймовірно угорські дрони, – Зеленський
16:04
OPINION
Чому війну з Росією неможливо виграти без науки та мізків?
16:02
Зеленський просив у Трампа ракети Tomahawk, які б дозволили вражати цілі в Москві, - ЗМІ
15:36
Ексклюзив
Хвилина мовчання, Хрещатик
Дискусія про хвилину мовчання стала лакмусовим папірцем проблеми, яка вже й так була відома, - Портников
15:35
Ексдиректору ФБР Комі, який свідчив про імовірне втручання РФ у вибори в США в 2016 році, висунули звинувачення
15:34
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:10
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фредеріксен на тлі порушення повітряного простору БПЛА заявила, що Данія перебуває "на початку гібридної війни проти Європи"
14:48
інтерактивна виставка Ukraine WOW
Шабля Мазепи, "Золотий м'яч" і кубки Євробачення: на київському вокзалі відкрилася виставка про Україну
14:36
Польща
Польща відкрила кордон із Білоруссю і закликала громадян негайно покинути її територію
14:33
Партнерський матеріал
Аврора" запустила колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
Фантастичні звірі оживають: "Аврора" запустила унікальну лімітовану колекцію товарів за мотивами творчості Марії Примаченко
14:21
Тигран Кеосаян і Маргарита Симоньян
Помер російський пропагандист і чоловік Симоньян Тигран Кеосаян
14:09
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що реакція на порушення Росією повітряного простору країн НАТО була дуже слабкою
14:02
OPINION
Чи варто галасувати про новий контрнаступ
13:59
"Уряд не повинен дотримуватися вказівок США": Орбан сказав Трампу, що Угорщина не планує припиняти закупівлі нафти РФ
13:33
Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський
Україна уразила 85 важливих обʼєктів на території РФ менше ніж за два місяці, - Сирський
Більше новин
