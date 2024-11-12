Аналіз Курської операції дасть можливість проводити аналогічні операції на території РФ, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для нас Курська операція – це військова операція, аналіз якої дасть можливість у майбутньому проводити аналогічні операції на території РФ або застосовувати тактику й стратегію ведення мобільної війни", - зауважив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Курська операція – це досвід, який Сили оборони отримали щодо роботи на ворожій території, коли немає підтримки місцевого населення. Це надзвичайно цінний досвід для нас.

"Курська операція безпосередньо вплинула на внутрішню недовіру серед росіян, оскільки ми побачили неконсолідоване населення, і це знищило імідж Кадирова та його парамілітарних об'єднань, що призвело до локальних сутичок у Росії", - нагадав Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що утримання плацдарму в Курській області є важливим для України.

"Оскільки ми не знаємо, які геополітичні виклики нас чекають у найближчі місяці, як буде виглядати світова реакція після виборів у США на війну в Україні", - наголосив Тимочко.