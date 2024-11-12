Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Аналіз Курської операції дасть можливість проводити аналогічні операції на території РФ, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив

Аналіз Курської операції дасть можливість проводити аналогічні операції на території РФ, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

Оксана Ліховід
12 листопада, 2024 вiвторок
10:20
Війна з Росією

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що в ході Курської операції Сили оборони набувають шаленого досвіду

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для нас Курська операція – це військова операція, аналіз якої дасть можливість у майбутньому проводити аналогічні операції на території РФ або застосовувати тактику й стратегію ведення мобільної війни", - зауважив Тимочко.

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, Курська операція – це досвід, який Сили оборони отримали щодо роботи на ворожій території, коли немає підтримки місцевого населення. Це надзвичайно цінний досвід для нас.

"Курська операція безпосередньо вплинула на внутрішню недовіру серед росіян, оскільки ми побачили неконсолідоване населення, і це знищило імідж Кадирова та його парамілітарних об'єднань, що призвело до локальних сутичок у Росії", - нагадав Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ також додав, що утримання плацдарму в Курській області є важливим для України.

"Оскільки ми не знаємо, які геополітичні виклики нас чекають у найближчі місяці, як буде виглядати світова реакція після виборів у США на війну в Україні", - наголосив Тимочко.

  • Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що десятки тисяч російських військових із найкращих частин намагаються витіснити українські війська і просунутися на Курському напрямку фронту.
  • Російський диктатор Володимир Путін розгорнув 50 тис. російських і північнокорейських військ, щоб повернути територію Курщини до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США.
     





     
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
вибори у США
США
Військові новини
Світ про Україну
Курськ
Читайте також:
сніг, мокрий сніг
Автор Світлана Кравченко
11 листопада, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується мокрий сніг
метро
Автор Юлія Лаврук
9 листопада, 2024 субота
У Києві на знаку метро "Осокорки" повісилась 24-річна дівчина, - ЗМІ
Sypaq Corvo PPDS
Автор Роман Яворський
10 листопада, 2024 неділя
Схожий на коробку з-під піци: що таке "картонний дрон" Sypaq Corvo PPDS і як ці дешеві апарати атакують окупантів і їхні винищувачі
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
10:28
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Трамп зустрівся з представником Нетаньягу у Флориді, – ЗМІ
10:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: скільки в середньому коштують євро, долар і злотий
10:21
єврейська громада україни
"Доки не буде досягнуто цілей війни": очільник міноборони Ізраїлю Кац відкинув можливість мирного врегулювання конфлікту з "Хезболлою"
10:11
СБУ затримала жителя Куп'янська, який передавав РФ розвіддані про Сили оборони
10:05
OPINION
Республіканці у США прийшли надовго
09:59
Херсонська область
На Херсонщині за добу через ворожі обстріли загинули 2 людини
09:41
Експорт вугілля з окупованих територій
Окупанти продовжують експортувати вугілля з ТОТ Луганщини попри санкції, - правозахисники
09:39
президент Фінляндії Александр Стубб
Налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії про наміри Трампа щодо війни в Україні
09:34
Сирський зустрівся зі Стерненком: обговорили питання життєдіяльності Сил оборони та консолідацію довкола армії
09:33
Резиденція письмеників Контекст: війна
Слова й рими комбатантів: завершився перший день зустрічі військових письменників і поетів на Via Carpatia 2024
09:29
Ексклюзив
ЗСУ
Темп війни з кожним днем зростає, - начальник артрозвідки бригади "Рубіж" Назаренко
09:19
Трамп і Крісті Ноем
Трамп обрав губернаторку Південної Дакоти Ноем на посаду міністерки внутрішньої безпеки США, - CNN
09:15
діти, війна з Росією
Через російську агресію в Україні загинули 589 дітей, майже 1700 постраждали
09:05
Румунія, прапор Румунії
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії, - ЗМІ
08:44
Оновлено
шахед
РФ атакували Україну БПЛА та ракетами: на Запоріжжі були заблоковані люди
08:39
Трамп та Орбан у гольф-клубі американського екс-президента у 2022 році
Союз Трампа, Орбана і Папи Римського може зірвати підтримку України, - The Independent
08:36
Німеччина двічі підіймала у небо винищувачі для супроводу російського літака
08:31
водопостачання
На ТОТ Луганщини у 26 містах та селах оголосили про відключення води майже на тиждень
08:20
Ексклюзив
війназ Росією
Окупанти почали відбирати земельні ділянки в людей, - Бердянська райрада
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті сталося 187 боєзіткнень: окупанти активно наступають на Курахівському і Покровському напрямках
08:03
OPINION
Дайте війську дрони!
07:58
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ 11 листопада вдарила по багатоповерхівці у Кривому Розі: серед загиблих троє дітей, є поранені
07:57
ФАБ-500ШН
Біля будинку на окупованій Луганщині впала російська авіабомба: евакуйовано понад 50 людей, - росЗМІ
07:52
Інфографіка
втрати рф
Майже 2 тис. військових, 23 танки та 81 бронемашина: втрати РФ за добу війни в Україні
07:41
Нідерланди
Нідерланди відновлять прикордонний контроль через нелегальних мігрантів і контрабанду
07:39
Оновлено
новини Львівщини
РФ вдарила ракетами по двох районах Харкова: постраждало троє людей
07:38
літак
Авіакомпанії призупинили польоти на Гаїті через обстріл літака
07:25
Радянська техніка у Старому парку Тернополя
У Німеччині позичили з музеїв радянські танки для тренування українських військових
07:17
Володимир Путін та Дональд Трамп
Росіяни планують повернути територію Курщини до інавгурації Трампа, - ЗМІ
06:55
Київ, ялинка
У Києві 6 грудня встановлять головну ялинку країни: якою вона буде
06:32
Швеція
"Потенційна загроза нацбезпеці": у Швеції збудували російську церкву поблизу стратегічних об'єктів, - Politico
06:29
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
ВМС: у Чорному морі відсутні російські ракетоносії
06:18
Дональд Трамп
CNN: Трамп призначить радником з питань нацбезпеки Майка Волтца
06:14
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Білгородській області РФ безпілотник атакував нафтобазу
05:54
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин підписав указ про ратифікацію договору щодо "всеосяжного партнерства" з РФ
05:10
Марк Рубіо
Трамп може призначити держсекретарем США сенатора Рубіо, - NYT
03:30
Окупанти на ТОТ Херсонщини змушують місцевих фермерів віддавати увесь врожай, - Нацспротив
03:04
Rheinmetall
Німецький концерн Rheinmetall передає Україні нові супутникові знімки у співпраці з компанією ICEYE
02:24
Молдова
Молдова після падіння дронів на її території викликала посла РФ, - ЗМІ
02:02
біткоїн
Вартість біткоїна перевищила $88 тис. на тлі обрання Трампа президентом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV