Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт

Про це він напасав на своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time".

За словами Андрющенка, це перший зафіксований випадок використання транспорту екстрених служб для військових потреб.

Керівник Центру Вивчення окупації припустив, що таким чином ворог намагається приховати переміщення особового складу, аби уникнути ударів українських Сил оборони.

"Судячи з результату спостереження та оцінки - підрозділи БПЛА. В цілому логічно, аби уникнути наших ударів", - зазначив він.