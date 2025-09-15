Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт
Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Росія почала перевозити свої війська до лінії фронту, використовуючи транспорт аварійної газової служби
Про це він напасав на своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time".
За словами Андрющенка, це перший зафіксований випадок використання транспорту екстрених служб для військових потреб.
Керівник Центру Вивчення окупації припустив, що таким чином ворог намагається приховати переміщення особового складу, аби уникнути ударів українських Сил оборони.
"Судячи з результату спостереження та оцінки - підрозділи БПЛА. В цілому логічно, аби уникнути наших ударів", - зазначив він.
- У Севастополі агенти руху "Атеш" здійснили розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії. З'ясувалось, на території бази спостерігається значний дефіцит техніки.
