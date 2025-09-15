Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт

Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт

Марія Науменко
15 вересня, 2025 понедiлок
09:44
Війна з Росією

Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Росія почала перевозити свої війська до лінії фронту, використовуючи транспорт аварійної газової служби

Зміст

Про це він напасав на своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time".

За словами Андрющенка, це перший зафіксований випадок використання транспорту екстрених служб для військових потреб. 

Керівник Центру Вивчення окупації припустив, що таким чином ворог намагається приховати переміщення особового складу, аби уникнути ударів українських Сил оборони.

"Судячи з результату спостереження та оцінки - підрозділи БПЛА. В цілому логічно, аби уникнути наших ударів", - зазначив він.

  • У Севастополі агенти руху "Атеш" здійснили розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії. З'ясувалось, на території бази спостерігається значний дефіцит техніки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
Петро Андрющенко
Читайте також:
горить рязань
Автор Віталій Бесараб
14 вересня, 2025 неділя
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
вагітна
Автор Ксенія Золотова
13 вересня, 2025 субота
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
Київ
+17.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.05
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
10:10
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
10:05
OPINION
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
09:54
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
09:36
Ексклюзив
Алла Пугачова
"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової
09:33
Данило Гетманцев
"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
09:32
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
09:26
Принц Гаррі прибув до Києва
"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
09:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
08:48
Радослав Сікорський
"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів
08:42
Оновлено
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 187 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:29
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:14
"Атеш" розвідав базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі
08:14
Starlink
Starlink перестав працювати вздовж лінії фронту, звʼязок поступово відновлюється, - Мадяр
07:58
КНДР, Північна Корея
КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"
07:42
військові США
Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни
07:38
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 броньовані машини, 35 артсистем та 910 військових
07:27
Майк Джонсон
"Санкції проти РФ давно назріли": спікер Джонсон заявив, що в конгресі щодо цього "є великий апетит", але потрібно узгодження Трампа
06:57
протести у Непалі
У Непалі нова премʼєрка вступила на посаду після повалення уряду й закликала до спокою після протестів
06:37
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 вересня: рух дронів
06:29
TikTok
Адміністрація Трампа вчетверте переносить кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США, - Reuters
06:24
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ "не таким реалістичним"
06:19
OPINION
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
05:47
Зеленський, Путін, Трамп
"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
00:13
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
2025, неділя
14 вересня
23:46
Радослав Сікорський
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
22:14
Ексклюзив
Франція
Пересічні французи підтримують Україну більше, ніж політичні лідери, які б мали їх представляти, - журналістка Лазарева
22:10
вогонь, полум'я, пожежа
Дрони ГУР атакували хімпідприємство у Пермському краї РФ, що за 1600 км від України, - ЗМІ
21:40
Режисер Валентин Васянович з камерою
Фільм-антиутопію Валентина Васяновича "За Перемогу!" відзначили на фестивалі в Торонто
21:39
Майбутній турецький ядерний реактор
Туреччина оголосила конкурс з розробки власних ядерних реакторів
21:30
Ексклюзив
українсько-польський кордон, черги на кордоні
"Має бути якась проста система": волонтер Вантух про ситуацію на кордоні для гумдопомоги
21:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
21:06
Мая Санду
РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду
20:22
Андрій Єрмак
"Наша відповідь – ні": Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню
20:20
Володимир Зеленський
"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
20:18
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Карпати" зіграли в нічию з "Полтавою", "Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Кароль Навроцький з військовими
Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі
19:54
Ексклюзив
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії
19:42
Зеленський
Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV