Анексія територій не планується: у France 24 розповіли про наступ ЗСУ на Курщині
Український військовий чиновник на умовах анонімності підтвердив, що мета операції ЗСУ на Курщині – дестабілізувати Росію, продемонструвавши її слабкість та нездатність захистити власний кордон
Про це повідомляє France 24 з посиланням на слова українського високопоставленого військовослужбовця.
"Ми наступаємо. Мета - розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон", – заявив військовий.
За його словами, кількість українських військових, які перейшли кордон, значно перевищує тисячу осіб - кількість, про яку раніше заявила Росія.
"Це набагато більше... Тисячі", - додав військовий.
Крім того, як стверджує джерело, контрнаступ, який розпочався у вівторок, суттєво підняв моральний дух української армії, держави та суспільства.
"Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед, - додав він. - Схоже, росіяни мають проблеми з координацією, готовністю до дій".
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Водночас, за його словами, поки що це мало вплинуло на бойові дії на сході країни.
"Ситуація практично не змінилася. Їхній тиск на сході продовжується, вони не відводять війська з цього району", - зауважив військовослужбовець, додавши лише, що "інтенсивність російських атак трохи знизилася".
Він наголосив, що під час перебування на території Росії українські війська поважатимуть міжнародне гуманітарне право і не мають наміру анексувати території.
"Про анексію не йдеться... Ми діємо у суворій відповідності до міжнародного права", - підсумував високопосадовець.
- За інформацією засновника спільноти Романа Бурка, а також на офіційного ТГ-каналу InformNapalm, від початку української операції у Курській області РФ її жителі, а також дислоковані там російські солдати строкової служби, охоче надають OSINT-спільноті InformNapalm координатори бойовиків Рамзана Кадирова.
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