Анексія територій не планується: у France 24 розповіли про наступ ЗСУ на Курщині

Про це повідомляє France 24 з посиланням на слова українського високопоставленого військовослужбовця.

"Ми наступаємо. Мета - розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон", – заявив військовий.

За його словами, кількість українських військових, які перейшли кордон, значно перевищує тисячу осіб - кількість, про яку раніше заявила Росія.

"Це набагато більше... Тисячі", - додав військовий.

Крім того, як стверджує джерело, контрнаступ, який розпочався у вівторок, суттєво підняв моральний дух української армії, держави та суспільства.

"Ця операція показала, що ми можемо йти в наступ, рухатися вперед, - додав він. - Схоже, росіяни мають проблеми з координацією, готовністю до дій".

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Водночас, за його словами, поки що це мало вплинуло на бойові дії на сході країни.

"Ситуація практично не змінилася. Їхній тиск на сході продовжується, вони не відводять війська з цього району", - зауважив військовослужбовець, додавши лише, що "інтенсивність російських атак трохи знизилася".

Він наголосив, що під час перебування на території Росії українські війська поважатимуть міжнародне гуманітарне право і не мають наміру анексувати території.

"Про анексію не йдеться... Ми діємо у суворій відповідності до міжнародного права", - підсумував високопосадовець.