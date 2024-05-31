Армагедон для ворога: генерал Маломуж розповів про передумови звільнення Криму

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У першу чергу для того, щоб розпочати нову стратегію ведення війни, що ворог не очікує, а це нове мистецтво і командуванню треба ставити так завдання, не тільки традиційно: захист кордонів, окремих напрямків і знищення резервів - це надважливе сьогодні завдання. Але найважливіше - це зміна стратегії, не шторм, зуби дракона, як нас у 2023 році було, а оперативно, коли ворог не очікує. Й один сценарій, це в загальному не розшифровуючи, пробивання південного коридору", - пояснив Маломуж.

За словами генерала, українські Сили оборони вже тримають плацдарм на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині. Водночас необхідно розгорнути потужні угрупування, аби витискати ворога.

"Комплексні удари, але тільки комплексні - це F-16 з ударами по всіх об'єктах на території Криму і на перешийку, це удари ракетними системами й іноземного, й нашого виробництва - наша авіація в комплексі з F-16; далекобійні артилерійські системи й дії на територію Криму. А це висадки Сил Спеціальних Операцій, десантних військ, спецпідрозділу Головного управління розвідки, СБУ, диверсії вночі - це одномоментно протягом декількох годин, що створить, я так скажу, армагедон для ворога на всій території Криму, на всіх логістичних шляхах і на всіх мостах. Це передумова реального звільнення, а не частково вгризатися в оборону - це безперспективно, таку тактику нам нав'язує Росія, а ми підемо іншим шляхом", - підсумував колишній голова Служби зовнішньої розвідки України.