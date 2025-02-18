Армія РФ просунулась біля трьох населених пунктів на Донеччині, – DeepState
За понеділок, 17 лютого, російські окупанти просунулись біля трьох населених пунктів Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Так, за інформацією джерела, російська армія просунулась біля Улаклів, Бурлацького та Андріївки.
Фото: DeepState
Фото: DeepState
Інформації щодо успіхів ЗСУ аналітики не розголошували.
- Загалом 17 лютого на російсько-українському фронті сталося 139 бойових зіткнень. Сили оборони зупинили 55 ворожих штурмів на Покровському напрямку і 23 – на Новопавлівському.
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