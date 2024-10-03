Армія РФ вдарила по зупинці громадського транспорту у Купʼянську: серед поранених 16-річна дівчина
Російська окупаційна армія у четвер, 3 жовтня, вдарила по зупинці громадського транспорту у Купʼянську: поранено чоловіка та 16-річну дівчину
Про це інформує поліція Харківської області.
Вказано, що зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди, окупанти атакували дроном о 15:00. Внаслідок удару зазнали поранень 44-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їх ушпиталили з осколковими пораненнями.
"На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти, вибухотехніки. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.
- Того ж дня армія РФ атакувала село Гірськ на кордоні Чернігівської області. Унаслідок цього загинули три людини, серед них дитина. Також 4 постраждалих.
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