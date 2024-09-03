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Армія РФ втратила 1360 військових, 10 танків і 35 бронемашин

Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
07:20
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1360 військових. Українські сили ліквідували 10 танків і 35 бронемашин ворога

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 618 960 (+1360) осіб,
  • танків ‒ 8611 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,
  • артилерійських систем – 17664 (+18) од,
  • РСЗВ – 1177 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2578 (+21),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3002 (+9)

Дані уточнюються.

Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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