Укренерго змінило графіки вимкнення світла 3 вересня
Армія РФ втратила 1360 військових, 10 танків і 35 бронемашин
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1360 військових. Українські сили ліквідували 10 танків і 35 бронемашин ворога
Зміст
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 618 960 (+1360) осіб,
- танків ‒ 8611 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16821 (+35) од,
- артилерійських систем – 17664 (+18) од,
- РСЗВ – 1177 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14573 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2578 (+21),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23972 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 3002 (+9)
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+19°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
3 вересня
07:07
Оновлено
Росія атакує Україну "шахедами" та ракетами: на Чернігівщині та Київщині працювала ППО, у Миколаєві лунав вибух
06:57
За рік прикордонники викрили понад 200 злочинних груп, причетних до організації схем втечі за кордон
02:35
Зміцнення оборонної співпраці та посилення ППО: Умєров зустрівся з міністром збройних сил Франції Лекорню
00:35
"Вторгнення в Курську область прискорить поразку України": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 2 вересня
2024, понедiлок
2 вересня
23:06
Оновлено
З початку доби на фронті відбулося 175 боєзіткнень: найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку
22:16
Ексклюзив
Путін імовірно визнав, що Україна ставитиме Курщину на стіл перемовин, - політичний експерт Чаленко
22:05
"Розділили відповідальність за воєнні злочини": Україна пообіцяла Монголії наслідки за відмову арештувати Путіна
20:56
Аналітика
Два фактори, які загальмували рух росіян на Покровському напрямку. Колонка Сергія Згурця
20:49
Український бігун Цвєтов виграв "золото" на Паралімпіаді-2024, випередивши двох "нейтральних" росіян
19:44
"Це особиста думка": в МЗС Польщі прокоментували слова Сікорського про збиття ракет над Україною
19:35
Паралімпіада-2024: плавець Денис Остапченко здобув для України золото, а Сергій Паламарчук - бронзу