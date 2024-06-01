Армія РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1130 військових і десятки одиниць своєї техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 508 780 (+1130) осіб,
- танків ‒ 7740 (+12) од,
- бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од,
- артилерійських систем – 13 184 (+44) од,
- РСЗВ – 1088 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 617 (+30) од,
- крилатих ракет ‒ 2230 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 006 (+101) од,
- спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.
Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.8Продаж 44.7
- Актуальне
- Важливе