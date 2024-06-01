Армія РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 508 780 (+1130) осіб,

танків ‒ 7740 (+12) од,

бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од,

артилерійських систем – 13 184 (+44) од,

РСЗВ – 1088 (+0) од,

засобів ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 617 (+30) од,

крилатих ракет ‒ 2230 (+1) од,

кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18 006 (+101) од,

спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.

Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.