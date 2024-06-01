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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових

Армія РФ за добу в Україні втратила 12 танків, 44 артсистеми і понад 1100 військових

1 червня, 2024 субота
07:23
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на фронті в Україні щонайменше 1130 військових і десятки одиниць своєї техніки

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 508 780 (+1130) осіб,
  • танків ‒ 7740 (+12) од,
  • бойових броньованих машин - 14 947 (+12) од,
  • артилерійських систем – 13 184  (+44) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 617 (+30) од,
  • крилатих ракет ‒ 2230 (+1) од,
  • кораблів/катерів ‒ 27 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 006 (+101) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2181 (+17) од.

Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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